TSB Ravensburg steht im Handballderby in Vogt unter Druck

Mit diesem Saisonstart hat beim TSB Ravensburg niemand gerechnet: Nach einem Unentschieden und drei Niederlagen liegen die Rams in der Handball-Bezirksliga auf dem letzten Platz. In der wegen des Harzverbots ungeliebten Allgäutorhalle in Vogt sind die Ravensburger am Samstag gefordert. Zwei Heimspiele gibt es für den TV Weingarten.

Frauen-Verbandsliga: TV Weingarten – SC Lehr (So., 18 Uhr, Großsporthalle Weingarten). – Die Weingartenerinnnen um Rückraumspielerin Amela Celahmetovic erwarten den SC Lehr zum Heimspiel. Die Partie gegen die MTG Wangen, die in der Vorwoche wegen fehlender Schiedsrichter abgesagt werden musste, wird am Freitag, 29. Oktober (20.15 Uhr) in der Großsporthalle nachgeholt. Zunächst steht aber das Duell gegen den Tabellendritten SC Lehr an. Die Mannschaft aus der Ulmer Vorstadt hat dem TSV Zizishausen keine Chance gelassen (32:11) und auch die stark einzuschätzende Mannschaft aus Winzingen-Wißgoldingen-Donzdorf mit 25:21 besiegt.

Bezirksliga: HCL Vogt – TSB Ravensburg (Sa., 20 Uhr, Allgäutorhalle). – Der ehemalige Landesligist Ravensburg ist momentan Schlusslicht der Bezirksliga und als einzige Mannschaft noch sieglos. Keine Frage: Die Ravensburger müssen endlich Erfolge einfahren. Spielertrainer Maximilian Ober ist genauso gefordert wie Moritz und Felix Ewert sowie Patrick Häffner. In der bei vielen Mannschaften ungeliebten gelben, harzfreien Halle will aber auch Vogt die sicher geglaubten Punkte aus Gerhausen gutmachen und vor eigenem Publikum mutig spielen.

Bezirksklasse: TV Weingarten – Bregenz Handball II (Sa., 20.15 Uhr, Großsporthalle Weingarten). – Nach dem souveränen Sieg bei der HSG Illertal will der TV Weingarten auch zu Hause zeigen, dass er oben mitspielen kann. Ähnlich wie der TVW hat auch Bregenz bisher durchwachsene Ergebnisse abgeliefert.

Frauen-Bezirksklasse: HSG Friedrichshafen-Fischbach – TSB Ravensburg (Sa., 20.15 Uhr, Bodenseesporthalle Friedrichshafen). – Nach zwei Heimniederlagen geht es für die Lady Rams des TSB Ravensburg zur HSG Friedrichshafen-Fischbach. Die HSG ist nach drei Spielen mit zwei Siegen und einer Niederlage Tabellenvierter. Ziel der Ravensburgerinnen ist eine aktive und lauffreudige Offensive sowie eine kompakte Abwehr.