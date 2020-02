TSB Ravensburg lässt TSG Leutkirch keine Chance

Spielabbruch in der Handball-Bezirksliga: Weil ein Spieler des TV Gerhausen II am Freitagabend nach rund 15 Minuten schwere gesundheitliche Probleme hatte, wurde die Partie gegen den TSB Ravensburg abgebrochen. Die Rams führten zu diesem Zeitpunkt mit mit 8:6. Einen Tag später siegte Ravensburg im Viertelfinale des Bezirkspokals gegen die eine Liga tiefer spielende TSG Leutkirch mit 33:18 (15:7).

Gegen Leutkirch startete Ravensburg gut. Felix Ewert, Marius Mathes und Lukas Paul trafen zum 5:1, ehe Leutkirchs Trainer Manfred Folter in der achten Minute schon eine Auszeit nahm. Ravensburg baute den Vorsprung aber aus. Kunstvoll war etwa das 11:5 von Lukas Haefele durch einen Dreher. In der 25. Minute schied Ravensburgs Felix Ewert mit einer Knöchelverletzung aus. Das störte den Spielfluss der Rams aber nicht. Vorne traf Ravensburg regelmäßig, dazu zeigten die Rams eine gute Abwehrleistung und konnten sich auf Jens Tosberg und Marc Steitz im Tor verlassen. Leutkirch hatte keine Hauch in der Kuppelnauhalle. In den letzten 14 Minuten des Spiels gelangen den Leutkirchern nur noch zwei Tore, dem TSB dagegen 13. Damit stehen die Rams wieder einmal im Final Four des Pokals.