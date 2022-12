TSB Ravensburg freut sich im Jubiläumsjahr auf ein stabiles Fundament

Viele Vereine tun sich schwer, Mitglieder zu finden, die sich für ein Ehrenamt im Vorstand engagieren. Beim TSB Ravensburg, dem größten Breitensportverein des Landkreises, gibt es zum Abschluss des Jubiläumsjahres dagegen positive Nachrichten. Der Vorstand vergrößerte sich bei der Hauptversammlung von vier auf zehn Personen. Der Vorsitzende Thomas Prüß blickte auf zahlreiche Höhepunkte im Jahr des 175. Geburtstags zurück.

Pandemiebedingt befassten sich die Mitglieder bei der Hauptversammlung gleich mit drei Vereinsjahren. In der Vereinsgaststätte waren so viele Mitglieder wie wohl noch nie, dazu gab es dann bei den Wahlen auch noch die positive Überraschung mit der Vergrößerung des Vorstands. Im Jubiläumsjahr gab es für den TSB auch viele positive Nachrichten. So hat der Verein die neue Kaltlufthalle neben dem Kunstrasenplatz eingeweiht, am Stadionplatz wird eine neue Tribüne gebaut – unter anderem auch, damit die American Footballer des TSB für ihre Heimspiele in der Erstligasaison 2023 wieder nach Hause zurückkehren können.

Prüß warf in seiner Rede noch mal einen Blick zurück auf die vergangenen drei Jahre, die für jeden Verein sehr schwierig waren. Im März 2020 wurden sämtliche Ligen jäh unterbrochen, es folgte ein Lockdown mit einigen Vereinsaustritten, dann mussten die Vereine ein strenges Hygienekonzept erarbeiten – doch im April 2021 folgte erneut ein Abbruch der Sportligen. Stolz sind Prüß und seine Vorstandskollegen aber, dass es trotz der Pandemie keinen wesentlichen Rückgang der Erlöse gab. „Der Verein steht im Moment gut da“, sagt Prüß. Probleme machen dem TSB allerdings fehlende Einnahmen, weil weniger Neumitglieder dazugewonnen werden, sowie fehlende Übungsleiter. „Wir müssen die Entschädigungen für die Übungsleiter erhöhen“, meint Prüß. Verabschiedet wurde etwa Maria Raisch, die 47 Jahre lang aktiv war, darunter 30 Jahre in der Herzsportgruppe.

Freuen durfte sich im fast abgelaufenen Jahr die Judoabteilung. Vom Württembergischen Landessportbund gab es den Anerkennungspreis 2021 – und 1500 Euro Preisgeld. Zum Vorstand: Prüß bleibt Vorsitzender, Klara Mikolitsch ist seine Stellvertreterin. Neuer Schatzmeister ist Narcin Aytun, Beisitzer sind Tanja Beck, Karlheinz Beck, Uli Fessler, Christian Ließ, Michael Müller, Manuel Schons und Alexander Seyfried. Die 175 Jahre TSB Ravensburg wurden mit dem Nikolausturnen des Vereins mit 230 Kindern und 30 Betreuern beendet.