TSB Ravensburg empfängt Alttann

Der SV Alttann fährt mit einem Sieg gegen den TSV Bodnegg im Rücken zum Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga BII zum TSB Ravensburg. Der Anpfiff erfolgt um 15 Uhr am Sonntag, 22. September, in Ravensburg.

Erst vor einem Monat machte die Partie TSB gegen den Alttann noch unrühmliche Schlagzeilen abseits des Feldes, als den Ravensburger Spielern die Wertsachen aus der Kabine geklaut wurden. Das Spiel im Bezirkspokal endete nach Elfmeterschießen mit 6:5 für den SV Alttann. Mittlerweile sind beide Mannschaften im Ligaalltag angekommen. Der TSB behauptet sich nach drei Siegen aus vier Spielen als direkter Verfolger des SV Weingarten II. Dabei stellt er die beste Offensive, was nicht zuletzt dem 10:1-Kantersieg gegen das Tabellenschlusslicht aus Schmalegg geschuldet ist.

Ganz im Gegenteil der SV Alttann: Mit nur fünf Treffern in drei Spielen reichte es immerhin schon zu zwei Siegen, womit man auf einem starken fünften Platz rangiert. Dabei glänzte vor allem die erfahrene Defensive des SVA, die beispielsweise im Spiel gegen den favorisierten TSV Bodnegg den Grundstein für den überraschenden Sieg legte. Ob die Defensive in Ravensburg erneut so sicher steht, bleibt jedoch abzuwarten.

Bodnegg will die knappe Niederlage vergessen machen und im Heimspiel gegen den SC Michelwinnaden den Anschluss an die Spitze halten. Nachdem der SV Horgenzell in letzter Minute durch ein Eigentor nur Unentschieden spielte, will das Team um Mike Gleich in Blitzenreute wieder drei Punkte entführen. Der SK Weingarten empfängt mit dem SV Schmalegg die Schießbude der Liga (21 Gegentore in vier Spielen) – eine lösbare Aufgabe. Der FV Bad Waldsee muss beim Tabellennachbarn in Weißenau ran.