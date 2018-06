TSB-Judokas erobern die Tabellenführung

Mit zwei klaren Siegen und einer tadellosen Leistung eroberten die TSB-Judokas in der Regionalliga erstmals die Tabellenführung. Mit dem 4:2-Sieg gegen den PS Karlsruhe konnten die Oberschwaben einen direkter Verfolger auf Abstand halten. Der 7:0-Sieg gegen den SV Böblingen könnte in der Endabrechnung noch wichtig sein. Die Meisterschaft wird am nächsten Kampftag ein Herzschlagfinale. Titelverteidiger VfL Sindelfingen und der TSB Ravensburg haben nun jeweils 10:2 Punkte und 26 gewonnene Kämpfe. Lediglich die Unterbewertung aller Kämpfe entscheidet derzeit über den Tabellenplatz und hier steht es derzeit 254:234 für die Oberschwaben. Der PS Karlsruhe besiegte den SV Böblingen mit 5:2.

In der Auftaktbegegnung zwischen TSB-Jugendtrainer Takahide Haraguchi (bis 73 Kilogramm) und dem starken Garlef Eder wollte keine Wertung fallen, so dass Mattias Müller (bis 100 Kilogramm) beim Stand von 0:0 auf die Matte ging. Müller, in diesem Jahr wieder souveräner Punktesammler, ließ Andre Janus keine Chance, holte Wertung für Wertung und am Ende den vorzeitigen Sieg.

Nach der Niederlage von Tobias Strobel (bis 66 Kilogramm) gegen Julian Iszak, holte Benedict Eninger (bis 60 Kilogramm) gegen Levin Eder mit einem Schulterwurf die Ravensburger Führung zurück. Felix Miensok (bis 90 Kilogramm) unterlag in seinem ersten Regionalligakampf dem erfahrenen Sebastian Holschuh. Beim Stand von 2:2 hatte der erst 17-jährige Sandro Makatsaria (bis 81 Kilogramm) seinen ersten Kampf in der Regionalliga. Der deutsche Meister U 18 und U 21 warf Tobias Franzen bereits nach elf Sekunden mit einer Außensichel spektakulär auf den Rücken und Ravensburgs Schwergewicht Ali Sarioglu (über 100 Kilogramm) besiegte nach hartem Kampf Riad Ben Sassi zum 4:2 Endergebnis.

„Wir müssen nun gegen Böblingen jeden nur möglichen Punkt holen, wenn wir im Fernduell gegen Sindelfingen dran bleiben wollen“, schwor TSB-Trainer Uli Rothenhäusler sein Team ein. Und die Oberschwaben zeigten ihr bestes Judo. Takahide Haraguchi, Mattias Müller, Tobias Strobel, Benedict Eninger, Sandro Makatsaria, Kürsad Tetik und Markus Eisenmann holten souverän Punkt für Punkt zum 7:0 Endergebnis gegen den SV Böblingen.

Am kommenden Samstag kämpfen die TSB-Judokas um das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Die Ravensburger treffen auf die TG Schweinfurt und den SF München Harteck. Mit zwei Siegen ist die Vizemeisterschaft sicher. Um Meister zu werden, müssen die Oberschwaben deutliche Siege einfahren. Konkurrent VfL Sindelfingen trifft auf den nun bereits abgestiegenen SV Böblingen und den TSV Teisendorf. Wer vier Punkte und dabei mehr Einzelsiege holt, ist Meister.