TSB-Judoka starten mit Heimkämpfen in die Baden-Württembergliga

Mit zwei Heimkämpfen startet die erste Mannschaft der TSB-Judoka aus Ravensburg in die Baden Württembergliga. Die Oberschwaben treffen am kommenden Samstag um 15.30 Uhr in der heimischen Kuppelnauturnhalle auf den JC Offenburg und den TV Heitersheim. Nach acht Jahren Regionalliga kämpfen die TSB-Judoka erstmals wieder in der Baden-Württembergliga.

Der Deutsche Judobund hat sich im Vorjahr entschlossen, die erste und zweite Judobundesliga mit den Regionalligamannschaften aufzustocken. Die Option, in die zweite Bundesliga aufzusteigen, haben die Verantwortlichen der TSB Kämpfer allerdings nicht gezogen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Sieben oder acht Kampftage mit Anfahrten von teilweise über 500 Kilometer sind für uns nicht zu stemmen. Für eine solche Liga liegt Ravensburg einfach zu sehr am südlichen Rand Deutschlands. Dieses Programm ist weder für die Kämpfer im Arbeitsleben noch für die Studenten zuverlässig leistbar“, sagt TSB-Trainer Uli Rothenhäusler. Die TSB-Judoka werden mit einer Mischung aus sehr jungen Kämpfern in den leichten Gewichtsklassen und erfahrenen Regionalligakämpfern in den schweren Gewichtsklassen an den Start gehen. Neu in der Mannschaft sind der 16-jährige Marco Frey, der 15-jährige Robin Weiler und der iranische Flüchtling Davatgar Gholamhassan. Der 30-jährige Judoka wird in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm auf die Matte gehen.

TSB-Team: 60 Kilogramm: Marco Frey, 66 Kilogramm: Niklas Böhm, Robin Weiler, 73 Kilogramm: Patrick Stauber, 81 Kilogramm: Julian Müller, Michael Müller, 90 Kilogramm: Oliver Leins (im Bild), Davatgar Gholamhassan, 100 Kilogramm Mattias Müller, Janis Gornik, über 100 Kilogramm Ali Sarioglu.