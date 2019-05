TSB-Judoka sind Tabellenführer

Die Judo-Mannschaft des TSB Ravensburg hat sich mit 4:3-Siegen gegen den VfL Sindelfingen und den BC Offenburg die souveräne Tabellenführung in der dritthöchsten deutschen Judoliga erkämpft. Der Kampf zwischen den Gastmannschaften endete überraschend mit 4:3 für den BC Offenburg.

Mit einer Empfehlung von 8:0 Punkten und vier Siegen kam die Bundesligareserve des VfL Sindelfingen nach Oberschwaben. Die TSB-Kämpfer hatten 6:0 Punkte auf ihrem Konto. Wer Meister werden will, musste dieses Duell also gewinnen. In die Karten der Ravensburger spielte natürlich, dass die Kämpfer vom VfL Sindelfingen zwei Gewichtsklassen nicht besetzen konnten.

Die Kämpfe von Robin Weiler (bis 73 Kilogramm) und Niklas Böhm (bis 66 Kilogramm) gingen somit kampflos an Ravensburg. Die Punkte drei und vier für den TSB holten Julian Müller (bis 90 Kilogramm) in einem starken Kampf gegen Nils Ruhland und Mattias Müller gegen Mathias Gaal (über 100 Kilogramm). Gholamhassan Davatgar (bis 100 Kilogramm) verlor in Führung liegend völlig unnötig mit drei Bestrafungen, Salih Alatayeb (bis 60 Kilogramm) musste verletzt aufgeben, und der eine Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm aufgerückte Kento Yazawa kam mit Stefan Wolf gar nicht zurecht und unterlag im Haltegriff. Dennoch setzten sich die Ravensburger gegen Sindelfingen mit 4:3 durch.

Gegen den BC Offenburg zeigte Kento Yazawa, was er kann, wenn er in seiner eigenen Gewichtsklasse (bis 73 Kilogramm) kämpft. Der Japaner, der ein Freiwilliges Soziales Jahr beim TSB macht und dort Jugendtrainer ist, warf den starken Alexey Alimkin mit einem schulmäßigen Innenschenkelwurf auf den Rücken und holte die wichtige 1:0-Führung für die Oberschwaben. Nach einer Niederlage von Julian Müller (bis 90 Kilogramm), holten Niklas Böhm (bis 66 Kilogramm), Mattias Müller (über 100 Kilogramm) und Oliver Leins (bis 100 Kilogramm) drei Punkte in Folge und den vorzeitigen Mannschaftssieg. Die U18-Kämpfer Julius Kalfier (bis 60 Kilogramm), der für den verletzten Altayeb ins Team gerutscht war, und Robin Weiler (bis 81 Kilogramm aufgerutscht), kämpften mit, gaben ihre Kämpfe aber ab. So lautete das Ergebnis auch beim zweiten Kampf 4:3 für den TSB Ravensburg.

„Mit 10:0 Punkten stehen wir an der Tabellenspitze der Baden-Württembergliga und haben in drei Wochen, ebenfalls in Ravensburg, die Gelegenheit, erstmals Meister zu werden“, freut sich TSB-Trainer Uli Rothenhäusler. Damit es für die TSB-Judoka zur Meisterschaft reicht, müssen zwei der drei Kämpfe gewonnen werden. Am letzten Kampftag geht es für den TSB gegen die Freiburger Turnerschaft, den PS Karlsruhe und den TV Heitersheim.