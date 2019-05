TSB-Judoka feiern die Meisterschaft

Die Judoka des TSB Ravensburg haben zum Saisonabschluss ihre beste Mannschaftsleistung gezeigt und sich die Meisterschaft in der Baden-Württemberg-Liga gesichert. Der TSB holte sich in extrem harten Einzelkämpfen 4:3-Siege gegen die Freiburger Turnerschaft und den TV Heitersheim. Im letzten Kampf in der Kuppelnauhalle krönten die Oberschwaben die Saison mit einem 5:2-Sieg gegen den Vorjahresmeister PS Karlsruhe. Mit dem Titelgewinn sind die TSB-Judoka für die Aufstiegskämpfe zur 2. Bundesliga qualifiziert – aufsteigen wollen die Ravensburger aber gar nicht.

Die Ausgangslage war klar: Mindestens zwei der drei Mannschaftskämpfe mussten gewonnen werden. Um nicht noch unnötig unter Druck zu geraten, wollte der TSB gegen Freiburg direkt punkten. Allerdings: Nach einem Sieg von Salih Altayeb (bis 60 Kilogramm) verloren Niklas Böhm (bis 66 Kilogramm) und Mattias Müller (bis 100 Kilogramm) überraschend. Ali Sarioglu (über 100 Kilogramm) und Kento Yazawa (bis 73 Kilogramm) brachten die Oberschwaben mit 3:2 in Front. Für die Entscheidung sorgte Oliver Leins (bis 90 Kilogramm) gegen Sewak Nersisyan mit einem Haltegriff zum vierten Punkt. Den Kampf gegen den ehemaligen deutschen Nationalkämpfer Soshin Katsumi gab Julian Müller aus taktischen Gründen ab.

Enger Kampf gegen Heitersheim

Der Tabellenzweite TV Heitersheim hätte mit einem Sieg gegen die Oberschwaben noch Chancen auf den Titel gehabt und war dementsprechend motiviert. Dass gegen die Heitersheimer Spitzenkämpfer Patrik Müller und Philip Müller kein Punkt zu holen war, war vorhersehbar. Somit blieben noch fünf Begegnungen, von denen die Ravensburger vier gewinnen mussten. Nach der Niederlage von Altayeb durfte kein Punkt mehr abgegeben werden. Böhm, Müller und Sarioglu holten hart umkämpfte Siege. Die Entscheidung fiel zwischen Leins und Jean-Claude Owona Nkoulou. Keiner der Athleten schaffte in der regulären Kampfzeit eine Wertung, sodass der Kampf in die Verlängerung ging. Mit Unterstützung der Zuschauer sicherte Leins in der elften Minute seinem Team den Sieg und die Meisterschaft.

Im Kampf gegen den Vorjahresmeister PS Karlsruhe musste TSB-Trainer Uli Rothenhäusler umstellen. Für den verletzten Yazawa und den völlig erschöpften Leins rückten Luca Guilbaut und Dominik Kimmel ins Team. Mit dem Titel im Rücken kämpfte sich Ravensburg gegen Karlsruhe in einen Rausch: Altayeb, Böhm, Müller und Sarioglu holten einen Sieg nach dem anderen. Der 17-jährige Guilbaut (bis 73 Kilogramm) fegte Simon Fischer, der sonst in der 1. Bundesliga für den JC Ettlingen kämpft, von den Beinen und holte eine 5:0-Führung. Die Niederlagen von Kimmel und Julian Müller hatten nur noch Bedeutung für die Statistik.

17 TSB-Kämpfer gingen am Heimkampf über die Waage, sechs davon unter 18 Jahren. Dazu zeigten die Ravensburger extrem hohe Disziplin: Um mit einer optimalen Aufstellung auf die Matte zu gehen, hatten Yazawa, Leins und Julian Müller eine Gewichtsklasse abgenommen. Dennoch zeigten sich alle TSB-Judoka körperlich in sehr guter Verfassung und waren auf den Punkt topfit. „Ich bin extrem stolz auf diese Mannschaft“, sagte daher Rothenhäusler. „Unsere Stärke in dieser Saison war die Ausgeglichenheit in den Gewichtsklassen. Die Option 2. Bundesliga werden wir in diesem Jahr aber noch nicht ziehen. Die starken U18-Kämpfer brauchen noch zwei bis drei Jahre, um in einer Bundesliga mitkämpfen zu können. Wenn die Jungs zusammenhalten, werden wir die Option aber wieder haben und wollen in den nächsten zwei Jahren mit einer komplett eigenen Mannschaft um den Aufstieg kämpfen.“