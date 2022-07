TSB-Judoka engagieren sich erfolgreich an Ravensburger Schulen

Durch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben Sportvereine viele Mitglieder verloren. Zudem war es in den vergangenen beiden Jahren für Clubs schwierig, Nachwuchs zu finden. Der Judoabteilung des TSB Ravensburg ist das aber gut gelungen – dank eines Kooperationsmodells des Vereins mit Schulen. Verantwortlich ist Christian Ließ, der nun vom Württembergischen Landessportbund (WLSB) einen Anerkennungspreis und 1500 Euro Preisgeld gewonnen hat.

Die Stiftung des WLSB hat die Judoabteilung des TSB Ravensburg mit dem Anerkennungspreis 2021 in der Kategorie Kooperationsmodelle ausgezeichnet. Für das Projekt „Judo sagt: komm mach mit, halt dich fit“ übergab der Stiftungsvorsitzende Andreas Felchle den übergroßen symbolischen Scheck in Höhe von 1500 Euro an Christian Ließ und TSB-Trainer Uli Rothenhäusler.

Geehrt wurde das von TSB-Judotrainer und FSJler Christian Ließ initiierte, entwickelte und durchgeführte Kooperationsmodell der Judoabteilung mit fünf Grundschulen im Stadtbereich von Ravensburg. Die Judoka erreichten mit dem Projekt mehr als 140 Ravensburger Grundschulkinder. In 15 Einheiten wurden die Grundzüge des Judosports, richtiges Fallen, einfache Wurf- und Haltetechniken vermittelt. „Mehr als 40 Kinder haben wir dadurch zum TSB geholt“, freut sich Rothenhäusler über neue Mitglieder, die Spaß am Judosport gefunden haben. „Dadurch konnten wir unsere Corona-Delle fast komplett ausbügeln.“

Ließ ist mittlerweile der siebte Judoka, der unter Anleitung von Rothenhäusler bei der Judoabteilung des TSB ein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet. Mehr als 200 Bewerber gab es für den WLSB-Preis. „Dabei Platz zwei zu belegen ist ganz okay“, meint Rothenhäusler lachend.