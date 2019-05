TSB ist Gastgeber des Oberschwäbischen Gauturnfestes in Ravensburg

Das 77. Oberschwäbische Gauturnfest findet von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, in Ravensburg statt. Ausrichter ist der TSB, der zu diesem Turnfest 500 aktive Turner und Leichtathleten aller Altersstufen willkommen heißen wird.

Gemäß einer Pressemitteilung des Veranstalters erwartet die Besucher verteilt auf drei Tage ein sehr vielfältiges Programm, das das traditionelle Turnen mit aktuellem Freizeitsport vereinen soll. Es gibt Turnwettkämpfe und neu den „4inMotion“-Wettbewerb. Ein bunt gestaltetes Fitness-Programm soll dafür sorgen, dass möglichst viele Freizeit- und Breitensportler das Angebot des TSB Ravensburg im Hirschgraben ausprobieren können.

Ein weiteres Highlight wird das Angebot in der Innenstadt. Neben verschiedenen Mitmachangeboten wird es auf dem Marienplatz eine Schaubühne mit Vorführungen der Vereine geben. Am Samstagabend laden TSB und Turngau Oberschwaben zur großen Turnshow in der Kuppelnausporthalle ein, die mit dem traditionellen Turnerhock ausklingen wird.

Der Sonntag startet mit dem „4inMotion“-Teamwettkampf, bietet wieder Fitness-Mitmachangebote im Hirschgraben und endet mit Faustball im Sportzentrum Ravensburg. Weitere Infos finden sich online unter www.turngau-oberschwaben.de oder www.tsb-ravensburg.de. Der Eintritt kostet für Erwachsene 13 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahre neun Euro. Foto: Veranstalter