Beim Bezirksfinale der Kunstturnerinnen in den Leistungsklassen (LK) 1 und 2 hat der TSB Ravensburg Platz zwei belegt. Dadurch haben sich die TSB-Turnerinnen für das Landesfinale im November qualifiziert.

In der höchsten Leistungsklasse gingen Vivien Dinh, Charlotte Jans, Carly Mayer, Lea Mayfarth, Meike Mayfarth und Tatjana Schmid für die Ravensburgerinnen an den Start. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten am Boden stellte die Mannschaft vor allem am Sprung und Schwebebalken ihr Können unter Beweis. Am Boden zeigte Carla Mayer eine schön choreografierte Übung mit hoher Schwierigkeit und bekam dafür 12,95 Punkte.

Am Sprung turnte Tatjana Schmid den schwierigsten Sprung des Tages perfekt in den Stand und wurde mit 14,40 Punkten belohnt. Am Barren zeigte Vivien Dinh eine solide Übung, für die sie 11,50 Punkte bekam. Auch am Zittergerät, dem Schwebebalken, bewahrten die TSB-Turnerinnen laut Mitteilung Nerven und zeigten sturzfreie Übungen. Hier stach Charlotte Jans mit 13,20 Punkten heraus, Auch Meike Mayfarth, die eine hohe Schwierigkeit mit Salto rückwärts zeigte, sicherte der Mannschaft wertvolle Punkte So reichte es am Ende zu Platz zwei.

Jans als beste Einzelturnerin

Die beste Einzelturnerin des TSB Ravensburg war Charlotte Jans, die die drittbeste Vierkämpferin des Tages war, gefolgt von ihrer Teamkollegin Tatjana Schmid auf Platz vier. TSB-Cheftrainerin Antje Steiner ist stolz auf das Team und setzt es sich zum Ziel, bis zum Landesfinale alles aus den Mädchen rauszuholen und die Schwierigkeiten zu erhöhen, damit die TSB-Turnerinnen auch beim Landesfinale erfolgreich sind.

In der Leistungsklasse 2 turnten: Mila Aggeler, Inga Diehm, Leni Kleinheinrich, Pauline Spörl und Hannah Winkler. Die jungen Turnerinnen mussten sich kurz vor Wettkampfbeginn, wegen des plötzlichen Ausfalls zweier Kameradinnen darauf einstellen, an allen 4 Geräten ihr Können zu zeigen. Diese Herausforderung haben die Turnerinnen angenommen und in eine gute 8. Platzierung in dem großen Teilnehmerfeld umgesetzt. Pauline überzeugte vor allem am Sprung, wohingegen Hannah mit ihrer Bodenkür punktete. Mila und Inga zeigten saubere Übungen am Barren und Leni konnte eine tollen Balkenkür präsentieren.