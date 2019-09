TSB-Handballerinnen freuen sich auf neue Liga

Als Meister der Kreisliga Bodensee sind die Lady Rams des TSB Ravensburg nach fast fünf Jahren zurück in der Handball-Bezirksklasse. Trainer Heino Stieger und seiner Mannschaft gelang nach einer starken Saison und dem Erreichen des Final Four im Bezirkspokal der langersehnte Befreiungsschlag. Bis zum ersten Spiel der neuen Saison hat der TSB aber noch eine Woche Pause. Ihr zweites Spiel – und ihr zweites Derby – bestreiten am Samstag die Landesligahandballerinnen des TV Weingarten.

Frauen-Landesliga: MTG Wangen – TV Weingarten (Sa, 20 Uhr). – Für die Weingartener Handballerinnen war nach einer in Summe bitteren ersten Saisonniederlage gegen die SG Argental unter der Woche nur wenig Zeit, die Wunden zu lecken. Am Samstag geht es zur MTG Wangen – wie Argental ein Derbygegner und im Gegensatz zu vielen anderen Konkurrenten eine bekannte Größe. Die MTG verpatzte den Saisonauftakt ebenfalls und kehrte mit einer 21:30-Niederlage aus Nendingen zurück. Für beide Mannschaften ist es sicherlich noch zu früh für eine konkrete Standortbestimmung, doch mit zwei Niederlagen will natürlich keine Mannschaft eine Saison beginnen. In der vergangenen Saison waren beide Partien hart umkämpft. In der Hinrunde fügte die MTG den Weingartenerinnen eine bittere Heimniederlage (26:27) zu, der TVW revanchierte sich in der Argenhalle beim 25:20-Auswärtssieg. Die MTG war in eigener Halle in der vergangenen Saison schwer zu schlagen, der TVW hat aber gezeigt, dass es möglich ist.

Bezirksliga: TSB Ravensburg – TG Biberach II (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle). – Während es für Biberach das erste Spiel ist, mussten stark dezimierte Rams am ersten Spieltag eine bittere 31:42-Niederlage in Lehr einstecken. Einzig die 31 eigenen Tore waren als positiv zu bewerten. Gegen Biberach kann Trainer Levente Farkas aber laut Mitteilung wieder auf Abwehrchef Maximilian Ober zurückgreifen, auch Tim Langlois, Felix Ewert und Jan Hörl werden neu im Kader sein. Felix Ewert, ein groß gewachsener Rechtshänder für den Rückraum und Moritz Ewert, ein Allrounder, der bevorzugt als Spielmacher einsetzbar ist, kamen kurz vor Saisonbeginn vom TV Weingarten zu den Rams. Hörl und Anton Mutscher stoßen von der A-Jugend zu den Aktiven.

Die TG Biberach II ist für die Rams wie alle zweiten Mannschaften schwer einzuschätzen. Der Kader während der Saison verändert sich immer wieder – je nachdem, welche Spieler von der ersten Mannschaft oder der A-Jugend zur Verfügung stehen. Auf alle Fälle sollten die Rams den wieselflinken Spielmacher Armin Schweikhardt im Auge behalten, der den Rams schon in der Landesliga Probleme bereitete und dieses Jahr in der zweiten Mannschaft von Biberach aufläuft. Zudem muss Ravensburg in der Abwehr viel besser stehen als noch in Lehr.

Frauen-Bezirksklasse: Nach zahlreichen personellen Veränderungen startete Trainer Heino Steiger in der Saison 2018/19 mit einer Mannschaft in den Meisterschaftskampf, die vor allem durch individuelle Stärke und viel Erfahrung auffiel. Die Lady Rams wurden zum Favoriten auserkoren – und am 17. März 2019 stand auch der Aufstieg fest. Mit 26:2 Punkten und 413:256 Toren endete schließlich die erfolgreiche Runde. Nach einer mehrwöchigen Erholungspause startete Stieger Anfang Juli mit seinen Spielerinnen in die Vorbereitung. Neu dabei ist Milena Kunz. Seit der Jugend spielte sie bei der TSG Leutkirch, entschied sich nun aber für einen Wechsel nach Ravensburg. Verabschieden musste sich der TSB hingegen von Annika Duttle, die sich noch einmal in der Landesliga beweisen möchte und zu ihrem alten Verein SG Argental zurückkehrte.

Mit aktuell 14 Spielerinnen sehen sich die Lady Rams durchaus konkurrenzfähig. In der Vorbereitung lag der Fokus zunächst auf Kondition und Kraft. Dazu gab es Testspiele, unter anderem gegen den HCL Vogt und die TSG Ailingen. Durch die flexibel einsetzbaren Spielerinnen und die Mischung aus Routiniers und jungen Spielerinnen ist es Stieger möglich, sich auf die neuen Gegner in der Bezirksklasse einzustellen und je nach Spielsituation reagieren zu können. Die erste Bewährungsprobe für den TSB Ravensburg ist am Sonntag, 29. September, um 13.30 Uhr das Spiel bei der HSG Langenau/Elchingen II.