TSB-Handballer spielen wieder zu Hause

Zwei Wochen nach dem starken Auftritt und dem Heimsieg gegen die TG Biberach stehen die Handballer des TSB Ravensburg erneut vor einem Heimspiel. Am Samstag um 18 Uhr treffen die Rams in der Kuppelnauhalle auf den TV Steinheim. In der Bezirksklasse spielt der HCL Vogt beim SC Vöhringen II.

Landesliga: TSB Ravensburg – TV Steinheim (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle Ravensburg) – Die Ravensburg Rams wollen im Heimspiel gegen den TV Steinheim weiter punkten. Nachdem die Rams vor zwei Wochen nach einer starken Leistung den haushohen Favoriten TG Biberach in einem packenden Heimspiel niedergerungen, möchte Ravensburg im Spiel gegen Steinheim die nächsten Punkte einfahren. Der TV ist jedoch eine der stärksten Mannschaften der Liga. Steinheim steht nach 16 Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz, während die Rams immer noch auf Tabellenplatz zehn verweilen. Das Hinspiel gewann der TV nach einer ausgeglichenen Anfangsphase letztendlich deutlich. Die Ravensburger steigerten sich jedoch in den vergangenen Wochen von Spiel zu Spiel und sind sicherlich stärker einzuschätzen als noch in der Hinrunde.

Die Vertragsverlängerung von Trainer Levente Farkas sollte für seine Mannschaft eine zusätzliche Motivation sein, um im Heimspiel wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. Außer den Langzeitverletzten Tim Langlois, Marius Mathes, Max Schilcher und Eric Sangry stehen Farkas alle Spieler zur Verfügung.

Bezirksklasse: SC Vöhringen II – HCL Vogt (So, 16 Uhr) – Relativ entspannt fahren die Handballer des HCL Vogt zum Tabellennachbarn Vöhringen. Nach dem jüngsten „Schmankerl“ gegen den Tabellenzweiten TSG Leutkirch könnte Vogt bei einem Sieg sogar auf Platz vier vorrücken. Fünf der vergangenen sechs Spiele gewannen die Vogter und haben sich im vorderen Drittel der Bezirksklasse festgesetzt. Im Heimspiel setzte sich Vogt gegen Vöhringen II mit 30:24 durch, das Spiel war aber lange Zeit hart umkämpft. Das Rückspiel können die Allgäuer dank der jüngsten Erfolgsserie nun ganz befreit und ohne Druck angehen.