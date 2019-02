TSB-Handballer müssen doppelt ran

Die Handballer des TSB Ravensburg sind am Wochenende doppelt im Einsatz. Zunächst muss der stark abstiegsgefährdete Landesligist in der Liga gegen den Favoriten TV Altenstadt ran. Einen Tag später fahren die Rams im Pokal-Viertelfinale nach Ulm. Die Handballerinnen des TV Weingarten sind in Bettringen gefordert und wollen dort den ersten Sieg des Jahres feiern.

Landesliga: TSB Ravensburg – TV Altenstadt (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle) – Der TSB Ravensburg empfängt den Spitzenreiter und Ligaprimus TV Altenstadt. Die Ausgangssituation beider Mannschaften könnte nicht unterschiedlicher sein. Während sich der TV Altenstadt mit einem möglichen Aufstieg auseinandersetzt, wird der Verbleib in der Landesliga für die Ravensburger immer schwieriger.

Trotz der geringen Chancen wollen sich die Ravensburger nicht schon im Vorfeld geschlagen geben und alles versuchen, um den Spitzenreiter zu ärgern. Im Kampf David gegen Goliath werden die Rams und auch die Verantwortlichen alles geben, um das Meisterschaftsrennen noch spannender zu gestalten und dem Ligaprimus ein Bein zu stellen.

Bezirkspokal, Viertelfinale: SG Burlafingen/Ulm – TSB Ravensburg (So, 15.30 Uhr) – Auch wenn die Saison nicht nach den Vorstellungen der Ravensburger verläuft, sind sie zumindest im Bezirkspokal noch gut im Rennen. Am Sonntag können die Rams beim Kreisliga-A-Spitzenreiter SG Burlafingen/Ulm den Einzug ins Final Four schaffen.

Frauen-Landesliga: SG Bettringen – TV Weingarten (So, 16 Uhr) – Die Weingartener Handballerinnen sind nach der bitteren Heimniederlage gegen die TSG Schnaitheim in der vergangenen Woche im Kellerduell unter Zugzwang. Für den TVW hieß es unter der Woche, die Wunden zu lecken und sich auf die Aufgabe bei der SG Bettringen vorzubereiten. Zuletzt offenbarte der TVW vor heimischem Publikum gegen Schnaitheim zwei völlig unterschiedliche Gesichter. Zwar zeigte Weingarten im ersten Durchgang eine starke Leistung und konnte sich auf eine stabile Abwehr verlassen sowie über das Tempospiel punkten. Doch im zweiten Durchgang brachten die TVW-Spielerinnen den Gegner unnötig ins Spiel zurück.

Die Begegnung am Sonntag ist für den TVW äußerst wichtig, um diese Scharte schnell wieder auszuwetzen und die ersten Punkte in 2019 zu holen. Doch dieses Aufeinandertreffen wird kein Spaziergang. Bettringen braucht im Kampf um den Klassenerhalt noch zwingender Punkte. Das Hinspiel hatte der TVW zu Hause zwar gewonnen und hatte die Partie auch die meiste Zeit im Griff. Doch nach einer klaren Führung wurd es am Ende noch sehr eng. Weingarten muss in fremder Halle über 60 Minuten konstant spielen und vor allem die Chancenverwertung verbessern. „Wir bringen uns in den letzten Spielen zu oft um die verdienten Lorbeeren“, sagt Trainer Daniel Kühn. „Wir müssen in Schwächephasen wesentlich cleverer agieren.“

Frauen-Bezirksklasse: HCL Vogt – TV Gerhausen II (Sa, 18 Uhr, Allgäutorhalle) – Durch den Rückzug der Mannschaft aus Lehr steht der TV Gerhausen II mit 3:17 Punkten nun auf dem letzten Tabellenplatz der Bezirksklasse. Vergangene Woche ließ der TVG jedoch aufhorchen, als er dem SV Tannau zu Hause ein Unentschieden abrang. Allein schon deshalb sollten Vogts Handballerinnen Gerhausen auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Die Saison biegt langsam in die Zielgerade ein, und der HCL hat in Sachen Meisterschaft und Aufstieg noch immer alles in der eigenen Hand. Diese so nicht zu erwartende erfolgreiche Saison will der HCL natürlich so lange wie möglich fortsetzen. Aber dazu muss am Samstag zu Hause gewonnen werden. Nach dem klaren Sieg vergangene Woche gegen Schemmerhofen könnte die Stimmung kaum besser sein beim HCL. Die Vogter wollen versuchen, diese Euphorie mitzunehmen.

Bezirksklasse: TS Dornbirn – TV Weingarten (Sa, 18 Uhr) – Der TV Weingarten ist seit drei Spielen ungeschlagen und möchte seine Siegesserie auch in Dornbirn fortsetzen. Nur noch sieben Spiele stehen in dieser Saison an, da gilt es, sich keinen Ausrutscher zu erlauben und die Leistung auf hohem Level zu halten. Die Abgänge, die vor Weihnachten zu verarbeiten waren, hat der TVW laut eigener Aussage gut verkraftet – gut organisiert und motiviert fahren die Weingartener nach Dornbirn. Dort treffen sie am Samstag auf den nicht zu unterschätzenden Gegner TS Dornbirn, der diese Saison schon gute Spiele gezeigt hat. Die Weingartener treten erstmals bei einem Auswärtsspiel in den neuen Trikots auf.

Frauen-Kreisliga: TSB Ravensburg – SG Argental II (Sa, 20 Uhr, Kuppelnauhalle) – Gipfeltreffen in der Kuppelnauhalle. Die Vorfreude ist groß, die guten Leistungen, die die Handballerinnen des TSB Ravensburg in der Saison gezeigt haben, haben sie an die Spitze der Kreisliga geführt. Einen Punkt hat das Team von Trainer Heino Stieger Vorsprung vor der SG Argental II. Mit einem Heimsieg am Samstag könnte Ravensburg dem Aufstieg einen Schritt näherkommen. Eine Niederlage haben die Lady Rams bisher auf dem Konto – zum Saisonauftakt gegen den HCL Vogt II. Das Hinspiel bei der SG Argental II gewannen die Lady Rams mit drei Toren Vorsprung. „Die Chancen stehen gut, wenn das Team es schafft, die komfortable Ausgangssituation auszublenden und sich voll auf den Gegner zu fokussieren“, sagt TSB-Trainer Heino Stieger. Neben der Abwehrleistung sind in diesem Spitzenspiel der Wille und die bessere Chancenverwertung entscheidend für den Ausgang. Es wird ein Spiel sein, in dem die Lady Rams beweisen können, dass sie zu Recht die Tabellenführung innehaben.