TSB-Handballer kassieren nächste Niederlage

Die Handballer des TSB Ravensburg haben sich in der Landesliga trotz einer starken Leistung der SG Bettringen mit 25:29 geschlagen geben müssen. Eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit brachte den Handballerinnen des TV Weingarten II in der Bezirksklasse doch noch den Sieg.

Landesliga: SG Bettringen – TSB Ravensburg 29:25 (17:14) – Bettringen spielt bislang eine starke Saison und ist Dritter. Die Rams dagegen stecken mit erst vier Punkten aus zwölf Partien im Abstiegskampf. Die Partie war dennoch keine klare Sache für den Favoriten. Die ersatzgeschwächten Ravensburger fanden von der ersten Minuten an gut in die Partie und führten in der 14. Minute sogar mit drei Toren Vorsprung. Im Gegensatz zu den zurückliegenden Spielen zeigten die Rams eine konzentrierte Leistung. Mitte des ersten Durchgangs offenbarten die Rams jedoch zunehmend Schwächen im Abschluss. Bettringen nutzte dies aus und führte zur Pause mit 17:14.

Nach der Pause war Ravensburg etwas unkonzentriert und musste in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs einige Gegentore einstecken. Das Team von Trainer Levente Farkas gab jedoch nicht auf und erzielte einige sehenswerte Treffer. Die Defensive der Rams war zudem konzentrierter als in den vergangenen Spielen. Bettringen konnte sich daher nicht entscheidend absetzen. Lukas Paul erzielte in der 58. Minute das 24:26 aus Sicht der Rams. Zwei ausgelassene Chancen und drei stark herausgespielte Treffer für die SG Bettringen sorgten dann aber doch für die Niederlage.

TSB: Neff, Tosberg; Ober (8/4), Farkas (2), Schwarz (6), Paul (2), Gohmann (4), Schilcher (2), Hensel (1), Müller.

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten II – SC Lehr III 19:17 (9:14) – Weingarten hatte Probleme, ins Spiel zu finden. In der Abwehr und im Angriff gelang nicht viel, nach gut 15 Minuten stand es 3:8. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es wenig Besserung. Vor allem Rebecca König und Sandra Glöggler sorgten mit ihren Treffern für die 14:9-Pausenführung des SC Lehr. Durch eine bessere Abwehr gelang es dem TVW ab der 39. Minute, keine Tore mehr zu kassieren. Sieben Minuten vor dem Ende schaffte Weingarten den Ausgleich und dann die Treffer zum 19:17-Sieg.

TVW: Fessler, Bär; Hilebrand (4), Jassniger (4), Mayer (3), Kiner (3), Koch (2), Veit (1), Sonntag (1), Petrova (1), Genschow, Romer, Pirastani.

TSG Ehingen – HCL Vogt 23:13 (12:8) – Vogts Handballerinnen verlieren das Topspiel. Von Anfang an kam Vogt nicht klar mit dem Gegner und dem vielen Harz. Dennoch blieb es bis zum 4:3 eng. Doch mit zunehmender Spieldauer zeichnete sich immer mehr ab, dass im Abwehrverhalten oft die gedankliche Frische fehlte. Der HCL bekam nie richtig Zugriff auf das Spiel und lief ständig einem Rückstand hinterher. Für die zweite Halbzeit war die Devise, mutiger in die Zweikämpfe zu gehen, mehr Tempo zu machen und mit einer Umstellung in der Abwehr dem Spiel eine Wende zu geben. Durch die kurze Deckung gegen die beste Torschützin Hannah Prang (neun Tore) kam der Spielfluss der Gastgeber kurzzeitig ins Stottern. Vogt fing einige Bälle ab, scheiterte vorne aber zu oft. So verlor der HCL verdient in Ehingen – die TSG hat sich dadurch die Tabellenführung vor Vogt gesichert. Das nächste Topspiel für den HCL steht bereits am Wochenende an, dann geht es zur punktgleichen MTG Wangen II.

Männer-Kreisliga A: Alpla HC Hard II – TG Bad Waldsee 37:21 (14:10) – Der Heimspielsieg am vergangenen Spieltag gegen Hard gab der TG Selbstvertrauen. Mit einer guten Leistung in der Abwehr bot die Mannschaft von Trainer Edi Mack den technisch starken Spielern aus Hard wenig Platz. Fünf Minuten vor der Halbzeit setzten sich die Harder aber etwas ab. Die volle Halle in Hard – anschließend gab es das Pokalspiel der ersten Mannschaft gegen Wien – bot den Bad Waldseern eine beeindruckende Kulisse. Mit acht Treffern in Folge wurde die TG in der zweiten Halbzeit überrollt. Diesen Rückstand konnte die TG nicht mehr aufholen. Hard spielte sich im Hexenkessel der „Roten Teufel“ in einen Rausch und ließ den Gästen keine Chance.

TG: Gapp, Bohnert (3), Schmid, Deinet (3), Zorell, Hebeisen (1), Klingele (4/1), Weiler (1), Nolte (4), Cless (1), Rettich (2), Schanne.