TSB-Handballer brauchen den nächsten Heimsieg

Wenn die Ravensburg Rams in der Handball-Bezirksliga noch zur Spitze aufschließen wollen, müssen sie im Grunde alle verbleibenden Spiele gewinnen. Nach der kurzen Fasnetspause haben die TSB-Handballer am Samstag (18 Uhr, Kuppelnauhalle) das Heimspiel gegen den HV RW Laupheim II.

Wieder einmal kommt eine zweite Mannschaft in die Kuppelnauhalle. Mit Laupheim hat es der TSB Ravensburg zwar mit einem vermeintlich leichten Gegner zu tun, allerdings liegt gerade darin die Gefahr. Im Hinspiel hatte Ravensburg kein Problem mit Laupheim. Völlig ungefährdet siegte der TSB mit 29:19. Allerdings ist bei den Ravensburgern laut Mitteilung die Verletztenliste lang. Neben Marius Mathes, Tim Langlois und Niklas Bruder fehlt nun auch noch Alexander Reichle. Der Außenspieler hat sich in Ehingen an der Schulter verletzt. Unwahrscheinlich ist zudem die Rückkehr von Torwart Valentin Ehrat. Zumindest ist die Verletzung bei Felix Ewert soweit auskuriert, dass er wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen konnte.

Der Laupheimer Kader ist – wie bei einer zweiten Mannschaft gewohnt – immer für Überraschungen gut. Die erste Mannschaft spielt erst am Sonntag in der Württembergliga. Das bedeutet, dass es durchaus Spieler aus dem Kader der ersten im Kader der zweiten Mannschaft geben könnte. Dass die Laupheimer mit ihrer jungen Mannschaft in der Bezirksliga gefährlich sein können, musste unter anderem der Tabellenführer MTG Wangen II erfahren. In Wangen holte sich Laupheim einen Punkt. Ins Allgäu reist der TSB in einer Woche. Jetzt geht es erst mal um zwei Punkte in der eigenen Halle.