TSB-Fußballerinnen unterliegen Eglofs

In der Fußball-Landesliga haben die Spielerinnen des TSB Ravensburg eine 0:3-Niederlage gegen den SV Eglofs hinnehmen müssen. In der Regionenliga unterlag die SGM Fronreute dem FC Wangen mit 2:5.

Landesliga: TSB Ravensburg – SV Eglofs 0:3 (0:0) - Individuelle Fehler entscheiden Kampfspiel in der zweiten Halbzeit. Mit dem SV Eglofs stellte sich eine kampfstarke Mannschaft in der Brühlstraße vor. In der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab, es ergab sich ein leichtes Chancenplus für Eglofs. Die zweite Halbzeit begann ähnlich, nur drückte jetzt der TSB vermehrt auf das Tor des SV Eglofs. In der 65. Minute dann die wohl entscheidende Szene des Spiels: Leo Bilgen trifft zunächst nach schönem Alleingang den Pfosten. Im direkten Konter kann A. Netzer von drei TSB-Spielerinnen nicht gestoppt werden. Ihr Pass ins Zentrum führt zu einer unglücklichen Befreiung, die wieder A. Netzer aufnehmen und zur 1:0-Führung ausnützen kann. Die 2:0-Vorentscheidung erbrachte ein zweifelhafter und haltbarer Freistoß aus 30 Metern für Eglofs in der 74. Minute. Der TSB versuchte nochmals nach vorne zu kommen. Durch einen verunglücktem TSB-Abwehrversuch, nach einem 40-Meter-Freistoß aus der eigenen Hälfte von Eglofs, der wiederum bei A. Netzer landete, erzielte sie Ihr drittes Tor zum 0:3-Endstand. TSB: Beutinger, L. Bader, M. Bader, Bäuerle, Bilgen, Ilossa, Steiner, Haerl, Lueger, Metzler, Seibt, Ohlinger, Jelen, Marx, Göggel.

Regionenliga: FC Wangen – SGM Fronreute I 5:2 (4:1) – Tore 1:0 (2.) Carina Gragnato, 1:1 (15.) Sina Nowack, 2:1 (29.) Isabel Buchholz, 3:1 (31.) Yvonne Perlberg, 4:1 Andrea Reiser, 5:1 (72.) Ipek Öncel, 5:2 (75.) Beatriz Schmid – Zuschauer: 80 – Innerhalb von acht Minuten verspielten die SGF-Damen einen möglichen Punktgewinn gegen effektive Gastgeberinnen. Nach dem schnellen Führungstreffer durch einen gewaltigen Freistoßhammer von Sina Nowack waren es die SGF-Damen, die es versäumten, den zweiten Treffer zu erzielen. Dann kamen die ominösen acht Spielminuten, in denen die Gastgeberinnen aus eigentlich keiner so richtigen Torchance ihre Treffer erzielten, wobei der SGF-Goalie die Treffer „tatkräftig unterstützte“. Der Schlusspunkt dieser entscheidenden Minuten war ein direkt verwandelter Eckball von Andrea Reiser. Nach der Halbzeit musste Fronreute durch einen fulminanten Weitschuss der eingewechselten Ipek Öncel einen weiteren Treffer hinnehmen. Den Schlusspunkt setzte die agile Beatriz Schmid mit einem herrlichen Schlenzer. SGF: Schmidt, Ruetz, Aicher, Sailer, Kupka, M. Stocker (65. Schieferle), L. Stocker, Schneider, Lochmaier, Schmid, Nowack.

Bezirksliga: TSV Schlachters – SGM Fronreute II 0:0 – Trotz einer deutlichen Überlegenheit konnten die SGM-Damen auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz in Schlachters die starke Defensive der Gastgeberinnen nicht überwinden und mussten mit einem mageren 0:0 die Heimreise antreten. SGF: Wetzel, A.-S. Jehle, Kühny, Kidritsch, Maurer (41. Behrendt, 80. A. Jehle), J. Metzler (83. M. Metzler), Meschenmoser, Roth, Engelhardt, Rimmele (27. Schnetz), Steinhauser.

SV Bingen/Hitzkofen - SC Blönried I 0:1 (0:1) – Tore: 0:1 (17.) Sabrina Gentner – Zuschauer: 25 – Blönried: Braitsch, Kegler (60. R. Eisele), Demmer, Rude, Hugger, Rimböck, Zimmermann, Noack, Binder, Scham (70. Heimpel), Gentner. Beim Gastspiel in Bingen setzte Blönried sofort Akzente nach vorne und wollte den kampfstarken Gastgeber in deren Hälfte festsetzen. Nach 17 Minuten konnte Sabrina Gentner nach einem Eckball den Ball zur Führung über die Linie drücken. Ein weiterer Treffer wollte trotz zahlreicher Möglichkeiten aber nicht gelingen.

SV Unlingen – SC Blönried II 1:0 (0:0) – Tore: 1:0 (66.) Mona Sauter – Zuschauer: 20 – Blönried II: J. Weiß, T. Wurth, J. Wurth, Unger, M. Fischer, Rehm, Hampp, M. Schützbach, S. Daiber, S. Schwarz, S. Fischer, F. Schwarz, M. Weber, Burow. Unlingen übernahm im Spiel zwar sofort die Spielkontrolle, Blönried konnte den Gastgeber aber über die gesamte Spielzeit geschickt vom eigenen Tor weghalten. Lediglich bei Standardsituationen war Unlingen torgefährlich. So auch in der 66. Minute als Unlingen nach einem Eckball das goldene Tor des Tages erzielen konnte.

SG Aulendorf – SV Achberg 4:1 – SGA- Damen gewinnen 4. Spiel in Folge. Von Anfang an machten die Aulendorfer das Spiel. Durch einen präzisen Pass von Nina Schösser bekam Sabrina Schmid den Ball und verwertete zum 1:0 (31.). In der 39. Spielminute erhöhte Theresa Huchler auf 2:0. Nur eine Minute später kam die Antwort der Gäste, sie verkürzten auf 2:1. Schließlich erhöhte Sabrina Schmid in der 56. Minute auf 3:1. In der 82. Minute brach die Abwehrreihe der Achberger ein weiteres Mal auseinander, Dorina Broede setzte sich auf der rechten Seite durch und spielte eine halbhohe Flanke auf ihre Mitspielerin Nina Schösser, welche auf 4:1 erhöhte.

Kreisliga: FV Bad Waldsee - SV Bergatreute II 3:0 (1:0) – Auch aus ihrem 4. Saisonspiel gehen die Damen des FVW mit drei Punkten. Tore: Hengge (37.) Härle A. (65./80.).