TSB-Basketballer gewinnen in Göppingen

Trotz großer Probleme bei der Anreise und ohne Warmmachen haben die Basketballer des TSB Ravensburg in der Landesliga einen Auswärtssieg gefeiert. Bei der TS Göppingen gewann Ravensburg mit 88:60 (54:35).

Aufgrund des schlechten Wetters verspäteten sich die TSB-Spieler und kamen erst knapp eine halbe Stunde nach dem eigentlichen Spielbeginn (19.30 Uhr) in Göppingen an. Um 20 Uhr hätte Ravensburg das Spiel verloren. So durfte der TSB doch noch spielen, allerdings ohne Warmmachen. Die Ravensburger, bei denen Leo Andrijevic nach über einem Jahr Verletzungspause zurückkehrte, brauchten das Viertel, um in die Begegnung hineinzufinden (22:20). Im zweiten Viertel traf Dominik Fischer drei Dreier in Folge – mit einer beruhigenden 54:35-Führung ging Ravensburg in die Halbzeitpause.

Im dritten Viertel verdrehte sich Rückkehrer Andrijevic das Knie und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der TSB steckte den Schock aber gut weg und verteidigte stark. Damir Smailagic hielt den Göppinger Topscorer Turan (15,2 Punkte im Schnitt) bei nur drei Punkten. Ins Schlussviertel ging Ravensburg mit einer 70:50-Führung. Im letzten Spielabschnitt spielten die Ravensburger die Partie souverän zu Ende und gewannen gegen die ersatzgeschwächten Göppinger mit 88:60.

Die zweite Mannschaft des TSB verlor dagegen unnötig in Donaueschingen. Kurz vor Ende lagen die Ravensburger noch mit sieben Punkten in Führung, diese Führung verspielte der TSB aber in nur 45 Sekunden und musste in die Verlängerung. In dieser hatte Donaueschingen den längeren Atem und fügte dem Tabellenführer der Kreisliga die zweite Niederlage zu. Trotzdem bleibt der TSB Erster und kann bei noch vier Partien die Meisterschaft aus eigener Kraft erreichen. Am Sonntag kommt es zum vorentscheidenden Spitzenspiel gegen den Verfolger Singen.