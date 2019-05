TSB-Baseballer starten mit einem Krimi in die Saison

Nach spannenden sieben Innings sind die Ravensburger Baseballer mit einem 15:13-Sieg bei der Spielgemeinschaft Herrenberg Wanderers/Nagold Mohawks in die Bezirksligasaison gestartet. Eiskalter Wind, Temperaturen unter 10 Grad, dazu immer wieder unterschiedlich starke Regenschauer: Die äußeren Bedingungen waren nicht optimal beim Saisonauftakt der Baseball-Bezirksliga.

Da es vor der Saison keine klaren Favoriten in der Bezirksliga-Gruppe 1 gab, sollte der erste Spieltag als Standortbestimmung dienen. Einen ersten Dämpfer setzte es für den TSB, als die Hausherren nach dem ersten Spielabschnitt (sogenanntes Inning) mit 1:0 führten. Die Antwort folgte im zweiten Inning, als die Leps durch Punkte (sogenannte Runs) von Starting-Pitcher Nico Schendel sowie Christian März mit einem Punkt in Führung gingen. Dann erhöhte die Spielgemeinschaft der Gastgeber allerdings auf 6:2.

Nach dem dritten Inning stand es 8:3, ehe die Baseballer des TSB im vierten Inning auf 5:8 verkürzten. Im fünften Inning konnten die Leprechauns dann unter anderem durch einen weiten Schlag von Sonel Weber, bei dem er die dritte Base erreichte (sogenanntes Triple), zum 10:10 ausgleichen. Als im sechsten Inning wieder die SG Herrenberg/Nagold mit einem Run in Führung ging, drehten die Ravensburger richtig auf. Sie erzielten im siebten und letzten Inning fünf Punkte und ließen nur zwei Runs zu – damit war der Auftakt mit dem 15:13-Sieg geglückt.

TSB-Spielertrainer Stefan Janezic sah bei diesem Krimi nicht nur eine geschlossene Mannschaftsleistung seines Teams, sondern auch Fortschritte der neuen Spieler sowie der ehemaligen Jugendspieler der Leprechauns. Am Sonntag geht es für die Ravensburger Baseballer am zweiten Spieltag bei den Gammertingen Royals weiter, die am ersten Spieltag spielfrei hatten und ihrerseits gegen den TSB auf einen erfolgreichen Saisonauftakt hoffen.