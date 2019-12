Trunkenheitsfahrt mit 1,6 Promille

Mit einer Trunkenheitsfahrt ganz besonderem Ausmaßes musste sich die Polizei in Ravensburg in der Nacht auf Dienstag, 24. Dezember, beschäftigen. Wie sie in ihrem Bericht mitteilen, fuhr ein 43 Jahre alter Mann gegen 0.30 Uhr vom Konzerthaus in Ravensburg los. Bereits nach kurzer Zeit überfuhr er an der Bushaltestelle in der Wilhelmstraße zwei Betonpfeiler. Dennoch setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Erst touchierte er nach etwa einem Kilometer im Bereich der Meersburger Brücke eine Verkehrsinsel. Als er dann trotz erheblich beschädigter Felge weiterfuhr und dabei in der Uferstraße mehrere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigte, stellte er in der Uferstraße dann schließlich sein Auto ab.

Dort kam dann auch die Polizei hinzu und führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,6 Promille abgab. Das Auto wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Fahrt des Mannes beobachtet haben beziehungsweise weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge durch die Fahrt des Mannes ebenfalls demoliert wurden. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 erbeten.