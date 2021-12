Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von 3500 Euro hat am Montagmittag gegen 12 Uhr ein 67-jähriger Opel-Fahrer an der Meersburger Kreuzung verursacht. Zeugen zufolge war der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, kam auf die Gegenfahrspur und streifte dabei einen entgegenkommenden Linienbus. Dessen Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, wie es in einer Polizeimiteilung heißt. Der Bus war zum Unfallzeitpunkt nur mit zwei Busfahrern besetzt. Bei der Unfallaufnahme führte eine Polizeistreife bei dem 67-Jährigen einen Alkoholtest durch, der mehr als 1 Promille ergab. In der Folge musste der Mann die Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 67-Jährigen und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.