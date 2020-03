Trunkenheit: Polizei untersagt Weiterfahrt

Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg in der Nacht zum Donnerstag bei einem 29-jährigen Autofahrer fest, den sie gegen 23.30 Uhr in der Ravensburger Jahnstraße anhielten und kontrollierten. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der mehr als 0,5 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und zeigten den Autofahrer an. Polizeiangaben zufolge hat dieser nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.