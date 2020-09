Trotz weniger Ertrag ist die Weinernte zufriedenstellend

41 Helfer hatten sich vor knapp zwei Wochen eingefunden, um in Ravensburg die weißen Trauben zu ernten. Im Vergleich zum Vorjahr fiel der Ertrag zwar um etwa 20 Prozent geringer aus, doch die Qualität der Trauben war laut Pressemitteilung recht gut: So gab es fast keine Fäulnis und kaum Schädlingsbefall – und das bei durchschnittlich etwa 80 Öchsle (Mostgewicht des Traubenmostes), was nach der Vergärung einen Alkoholgehalt von knapp elf Prozent ergeben wird – eine gut Ausgangslage zur Herstellung eines feinen Seccos. Die geringere Erntemenge sei unter anderem auf einen stärkeren Schnitt der Triebe und viele neue Rebstöcke zurückzuführen. Nun waren auch die roten Spätburgunder-Trauben an der Reihe. Los ging es am Burghaldentorkel, wo die gelesenen Trauben auf einen Anhänger geladen wurden, anschließend hinüber ins Rauenegg, um die Trauben dort maschinell zu entbeeren. Insgesamt 25 Ehrenamtliche nahmen an der siebten Lese unter der Regie von Hans Kiderlen teil, die die Trauben lesen, die wenigen faulen herausschneiden und die Rebstöcke sorgfältig abernten. Etwa 700 Rebstöcke mit Spätburgunder stehen 1700 Müller-Thurgau-Gewächsen gegenüber. Kiderlen rechnet mit etwa 700 Liter Traubenmost. Der Refraktometer zeigt 91 Öchsle und Kiderlen ist zufrieden: „Wir wollen dieses Jahr etwas Neues ausprobieren. Es wird keinen Spätburgunder-Rotwein geben, dafür aber einen Rosè Secco. Im Februar oder Anfang März wird es weitergehen. Dann müssen die Triebe zurückgeschnitten und vor Ort gehäckselt werden. Foto: Johann Stroh