Trotz virtueller Angebote: Brettspiele sind weiterhin beliebt

Bei leichtem Regen und kühlen Temperaturen wurde am Samstag die Veranstaltung „Ravensburg spielt“ eröffnet. Die ersten Besucher profitierten vom mäßigen Andrang auch bei den normalerweise heiß begehrten Spiel-Angeboten. Zum zweiten Mal gab es den Schwerpunkt digitale Spiele im historischen Rathaus, wo VR-Brillen und Spielekonsolen genutzt werden können. Doch auch die klassischen Brettspiel scheinen nach wie vor begehrt zu sein.

„Bei uns ist eigentlich immer gut was los“, sagt Frank Oberndörfer vom Verein Schachfreunde Ravensburg. Die vier Plätze sind besetzt, Jung und Alt sind in Aktion und tüfteln über den Schachbrettern aus Holz.

Wer beim Mülltrennen trifft, bekommt Süßes

Ein Stück weiter in Richtung Marienplatz wird Müll getrennt. Drei Mülltonnen, aufgehängt in einem großen Container, dienen als Ziel. Wer dreimal trifft, bekommt von der Standbesetzung Süßigkeiten. Ben und Neo Bausch sowie Luke Jäger sind drei der vielen freiwilligen Helfer, die diese Veranstaltung ermöglichen. Bisher sei der Andrang überschaubar, sagt Luke.

Auf der Bühne am Marienplatz tanzt derweil der blaue Bär bei der Käpt´n-Blaubär-Kinderdisco. Käpt´n Blaubär wird später durch die Ravensburger Innenstadt wackeln und vorwiegend sehr junge Hände schütteln. Seine Fans gehören zu den jüngsten Stadtbesuchern, getanzt wird auf und vor der Bühne.

Und dann steht man vor dem Ravensburger Rathaus und ist gespannt auf den „Gaming Room“. Die vielversprechenden Schilder führen die Spielwilligen die Treppe hinauf in den ersten Stock. Im großen und im kleinen Sitzungssaal, wo normalerweise die Stadträte tagen beziehungsweise Ehepaare getraut werden, kann man sich virtuell auf Abenteuerreise begeben.

„Schon cool, aber nicht so spannend wie Klettern in echt“

Josua Reck aus Staig hat zielsicher als erstes die digitale Spielzone angesteuert, das wollte er an diesem Samstag auf jeden Fall ausprobieren. Und er musste nur wenige Minuten warten, bis er die Virtual-Reality-Brille, kurz VR-Brille genannt, aufsetzen und auf Klettertour gehen kann. Nach einer kurzen Einführung in die Funktion der Steuerung kann man loslegen und in verschiedenen Landschaften und Schwierigkeitsgraden klettern. Mit den Händen greift man, fast wie beim richtigen Klettern, die Füße stehen relativ still. „Schon cool, aber nicht so spannend wie Klettern in echt“, meint Josua. Es ist nicht direkt das, was man klassisch unter Sport versteht, aber es veranschaulicht, was solche virtuellen Spiele alles können.

Beim zweiten Besuch der digitalen Spielzone eine Stunde später ist der Raum schon sehr viel besser besucht, fast alle Spielstationen sind in Aktion.

Und auch beim Ravensburger Spieleverlag sind inzwischen alle Tische besetzt. Hier können Brettspiele ausprobiert werden, die Spielregeln werden von den freundlichen Helferinnen und Helfern erläutert. Klassiker wie „Plitsch, platsch Pinguin“ seien beliebt. Simon Brunnbauer von Ravensburger empfiehlt das noch recht neue Spiel „Explorer“, das ebenfalls ausgeliehen werden kann.

Schleimig und giftgrün

Geht man weiter in Richtung Bachstraße, kann man sich kreativ betätigen und selbst ein T-Shirt bemalen oder sich das Gesicht schminken lassen. Schleimig und giftgrün wird es beim Stand von Vetter. Dort dürfen junge Wissenschaftler unter Anleitung Seifenblasenflüssigkeit zusammenmischen und abfüllen. Ein Riesenspaß!

Am frühen Samstagnachmittag kommt die Sonne heraus, und die Anzahl der Besucher nimmt stetig zu. Auf der Bühne in der Bachstraße gibt es eine Vorführung der Einradfahrerinnen des Radfahrervereins Ravensburg zu bewundern. Die wenigen Zuschauer klatschen begeistert.