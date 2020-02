Trotz Personalsorgen hoffen Judokämpfer auf guten Saisonbeginn

Die Judoka des TSB Ravensburg starten am Samstag (15.30 Uhr) in die Mannschaftssaison. Der amtierende baden-württembergische Meister trifft zu Hause in der Kuppelnauhalle auf die Mannschaften des JV Nürtingen und den TV Mosbach. Die Voraussetzungen für Ravensburg könnten laut Mitteilung allerdings besser sein.

Zahlreiche Ausfälle plagen die TSB-Judoka vor dem ersten Kampftag der Baden-Württemberg-Liga. Von der Meistermannschaft fehlen den Ravensburgern aktuell fünf von sieben Kämpfern. Salih Altayeb (bis 60 Kilogramm) und Oliver Leins (bis 90 Kilogramm) sind noch verletzt, Niklas Böhm (bis 66 Kilogramm) und Julian Müller (bis 81 Kilogramm) sind an diesem Wochenende verhindert und Kento Yazawa ist zurück in Japan. Damit die Oberschwaben dennoch erfolgreich in die Saison starten, müssen neben den Topscorern Mattias Müller (bis 100 Kilogramm) und Ali Sarioglu (unser Bild, über 100 Kilogramm) auch die Nachwuchskräfte punkten.

TSB-Trainer Uli Rothenhäusler setzt hier auf den 16-jährigen württembergischen U18-Meister Julius Kalfier (bis 60 Kilogramm), die 18-jährigen Luca Guilbaut (bis 66 Kilogramm), Marco Frey (bis 73 Kilogramm), Robin Weiler (bis 81 Kilogramm) und Lion Abboud-Herbert (bis 90 Kilogramm). „Die Jungs sind topfit und austrainiert“, sagt Uli Rothenhäusler. „Es wird spannend, ob es ihnen gelingt, gegen die erfahrenen Ligakämpfer aus Nürtingen und Mosbach bestehen zu können.“ Foto: Björn Kuhle