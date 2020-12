Trotz Pandemie: Sankt Nikolaus wendet sich mit Videobotschaft an die Kleinsten

Die expansive Bautätigkeiten in der Hüttlinger Hochfeldstraße haben im Gemeinderat erneut für Ärger gesorgt. Erst kürzlich haben die Gemeinderäte einem Bauherren in dieser Straße das Einvernehmen für seinen bereits gebauten Pool und eine Mauer verweigert. Dieses Mal geht es um ein noch nicht umgesetztes Vorhaben. Der betreffende Bauherr plant Pool und Pavillon und will sein Anwesen mit einem 1,5 Meter hohen Solarzaun einfrieden.

