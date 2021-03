Trotz Notbremse im Kreis: Stadt Ravensburg will Geschäfte weiter offen lassen

Der Landkreis Ravensburg muss die sogenannte Notbremse ziehen, ab Dienstag gelten verschärfte Maßnahmen im Kreis. Unter anderem darf der Einzelhandel kein Click & Meet mehr anbieten, wie das Landratsamt Ravensburg in einem Presseschreiben erläutert.

Das bringt nichts und das versteht niemand

Daniel Rapp, Oberbürgermeister von Ravensburg

Die Stadt Ravensburg will die Geschäfte in der Stadt trotzdem geöffnet lassen, teilte Oberbürgermeister Daniel Rapp der „Schwäbischen Zeitung“ am Sonntag mit.