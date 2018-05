Trotz gerissener Hose: Bronze für Fabian Schneider

Großer Erfolg für Fabian Schneider vom 1. SC Ravensburg: Der junge Schwimmer gewann Bronze bei den Süddeutschen Meisterschaften über 50 Meter Freistil.

In Dresden und Erlangen ging es am letzten Wochenende um Titel und Medaillen, bei den Jahrgänge 2000 und jünger auch um die letzte Möglichkeit, die Qualifikationszeiten für die in vier Wochen stattfindenden Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin zu unterbieten. Die Ravensburger Schwimmer von Trainer Magnus Tulburean waren auf den Punkt genau topfit, ganze acht Mal konnte von ihnen die Qualifikationsnorm unterboten werden.

Gleich im ersten Rennen der Ravensburger knackte Luca Vogt (2001) in 26,87 Sekunden über 50 Meter Schmetterling die DJM Norm, David Wieland (2001) bestätigte seine Zeit aus Heidelberg vor zwei Wochen und Fabian Schneider erreichte ebenfalls eine neue Bestzeit, er wurde Fünfter. Angestachelt vom Erfolg seiner Vereinskameraden brachte dann auch Julian Jundt (2001) seinen ganzen Ehrgeiz ins Becken und erkämpfte sich über 100 Meter Freistil (55,92 Sekunden) sein Ticket für Berlin. Dieser gelungene Auftakt beflügelte die Schwimmer, jetzt war es die Aufgabe von Trainer Tulburean, auch die Spannung hochzuhalten, denn es sollte noch ein langes Wettkampfwochenende folgen.

Am Samstag verpasste Vogt mit einer neuen Bestzeit um ein paar Zehntel die Norm über 200 m Schmetterling und wurde Fünfter. Am Sonntag folgte dann jedoch der zweite Paukenschlag. Vogt und Wieland unterboten beide erstmalig über 100 Meter Schmetterling die Einminutenmarke und sicherten sich damit auch über diese Strecke einen Startplatz in vier Wochen. Vogt war mit 59,79 Sekunden ein gutes Zehntel schneller als Wieland, der sich direkt hinter Vogt den siebten Platz in der Jahrgangswertung sicherte. Vogt legte noch einmal nach, er war auch über 100 Meter Rücken mit 1:02,01 Minuten schneller als die geforderte Zeit und wird nun dreimal in Berlin an den Start geht.

Das letzte Rennen für die Ravensburger war am Sonntagnachmittag über 50 m Freistil. Vergangenes Jahr war Schneider auf dieser Strecke süddeutscher Jahrgangsmeister geworden, dieses Jahr musste er erstmalig in der offenen Klasse antreten. Schneider ließ es gut angehen, als Zweitschnellster zog er mit einer Zeit von 23,54 Sekunden ins Finale ein. Hier spielte dann beim Dehnen direkt vor dem Start das Material nicht ganz mit, die Wettkampfhose riss. Schneider musste auf eine Trainingshose wechseln, anstatt sich auf das Rennen zu fokussieren. Etwas langsamer als im Vorlauf war er immerhin noch der Drittschnellste und gewann die Bronzemedaille in der offenen Klasse.

Nina Sachs (2005) war in Erlangen mit den jüngeren Jahrgängen an den Start gegangen, über 100 m Freistil war sie schon für Berlin qualifiziert. Über 50 m Freistil lieferte sie mit 29,37 Sekunden eine neue Bestzeit ab und wird auch über diese Strecke in Berlin an den Start gehen.