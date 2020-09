Trotz Corona: Schöner Empfang für die Ravensburger Erstklässler

Wegen Corona war dieses Jahr alles etwas anders, aber deshalb nicht weniger schön: Die Erstklässler in Ravensburg haben am Donnerstag ihre Einschulung gefeiert. Die Schulen hatten sich dabei große Mühe gegeben, den Kindern mit kreativen Ideen auch unter den veränderten Bedingungen einen netten Empfang zu bereiten. An der Grundschule Oberzell gab es eine kleine Feier im Schulhof, bei der die Zweitklässler etwas vortrugen. In Schmalegg begrüßten die anderen Kinder aus den Fenstern ihre neuen Schulkameraden. Jeder ABC-Schütze durfte dann durch einen aufgespannten Bogen in die Schule gehen. In Weißenau nahm Rektor Hans Friedrich 25 aufgeregte Erstklässler in der Festhalle im Empfang. Die Redaktion freut sich in den nächsten Tagen über die Zusendung von weiteren Einschulungsbildern unter redaktion.ravensburg@schwaebische.de