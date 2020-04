Trotz Corona: Parents for Future demonstrieren in Ravensburg

Demonstration im Internet, bunte Plakate und Live-Schalten zu verschiedenen Orten: Trotz Corona-Einschränkungen demonstriert die Klimaschutzbewegung Fridays for Future am Freitag weltweit.

In Ravensburg versammelten sich die Mitglieder der Bewegung Parents for Future um fünf Minuten vor 12 Uhr am Holzmarkt. Die Erwachsenen wollen damit Solidarität zur Fridays for Future Bewegung zeigen.

Die Demonstrationen dieser Bewegung findet hauptsächlich im Internet statt.