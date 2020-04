Trotz Corona: Fridays for Future Proteste in der Region

Demonstration im Internet, bunte Plakate und Live-Schalten zu verschiedenen Orten: Trotz Corona-Einschränkungen demonstriert die Klimaschutzbewegung Fridays for Future am Freitag weltweit.

In Ravensburg versammelten sich die Mitglieder der Bewegung Parents for Future um fünf Minuten vor 12 Uhr am Holzmarkt. Die Erwachsenen wollen damit Solidarität zur Fridays for Future Bewegung zeigen.

Die Demonstrationen dieser Bewegung findet hauptsächlich im Internet statt.

So setzt Fridays for Future in Ulm ein Zeichen für den Klimaschutz

1 von 1

Banner und anonymes Schreiben in Friedrichshafen

Die Ortsgruppe der Fridays for Future Bewegung in Friedrichshafen hat nach eigenen Angaben für eine Protestaktion mehr als 40 Plakate Plakate nach Berlin versendet. Dort sollen sie als Zeichen des Protest in den Straßen verteilt werden.

Aber auch in Friedrichshafen selbst gab es am Freitag solche Zeichen. Am Morgen war der Schriftzug „Der ,Normalzustand’ war schon eine Krise“ auf einem großen Banner an der Fußgängerbrücke in Richtung Bahnhof zu lesen. Eine anonyme Gruppe hatte dieses Banner aufgehängt und sich sich mit einem Schreiben an die Schwäbische Zeitung gewandt. „Wir wollen mit der Aktion wieder die mediale und gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf die Klimakrise bringen“, heißt es in dem Schreiben.

Banner beim Bahnhof in Friedrichshafen. (Foto: Marlene Gempp)

Es sei heute so wichtig wie schon lange nicht mehr, für das Klima auf die Straße zu gehen, heißt es weiter, da beispielsweise ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehe und die Klimakonferenz in diesem Jahr ausfalle. „Wie in der Corona-Krise muss für die Klimakrise jetzt und schnell gehandelt werden, allerdings mit einem großen Unterschied: das Klima lässt sich nicht durch autoritäre Maßnahmen retten“, schreibt die Gruppe.

Die Bundespolizei bestätigte auf SZ-Anfrage, dass das Plakat am frühen Nachmittag entfernt wurde.