Trommlerkorps ist stolz auf ihre Trommlerbräute

Die erste Schulhausprobe des Trommlerkorps und der Landsknechte hat am vergangenen Freitag am Gymnasium stattgefunden. Zuerst probten die beiden Gruppen getrennt, dann gemeinsam im Foyer des Welfen Gymnasiums. Die erste Schulhausprobe symbolisiere eine wunderbare Vorbereitungszeit auf das Fest eurer Feste, sagte Rutenhauptmann Laurin Muschel in seiner Ansprache. Das Rutenfest im Altschützenjahr 2020 werde das Trommlerkorps wieder so gestalten, wie es das schon seit 155 Jahren bei ihrer Tradition gemacht hätten. Dabei ging er auch auf die aktuelle Diskussion um Öffnung der Korps für Frauen ein: „Auch wir im Trommlerkorps diskriminieren keine Frauen. Wir sind vielmehr stolz und froh über unsere Trommlerbräute“. Denn ohne diese wäre das Rutenfest und der Trommlerball in dieser Form nicht möglich, so Muschel weiter. Bis Ende Aprilüben die beiden Korps in den Räumen, ab der ersten Maiwoche wird wieder im Freien getrommelt und marschiert.