Trommlerkorps der ehemaligen Realschüler probt im Flappach

Die Vorbereitungen für das Rutenfest sind in vollem Gange. Auch das Trommlerkoprs der ehemaligen Realschüler (TAER) versammelte sich zu regelmäßigen Proben. Alle 5 Jahre ist das Trommlerkorps berechtigt, aktiv am Rutenfest beim Antrommeln, Festzug und an offiziellen Veranstaltungen teilzunehmen. Tambourmajor des TAER ist in diesem Jahr Karlheinz Butscher. Seine Begleiterinnen sind Sabine Nerz und Katja Maier. Das TAER wurde 1991 auf Initiative der ehemaligen Schützentrommler Thomas Freßle und Peter Lickert gegründet und befindet sich unter dem Dach des gemeinnützigen Vereins „Freundeskreis aller ehemaligen Realschüler/innen“ (FAER). Dieser hat sich zur Aufgabe gemacht die Begegnung der ehemaligen Realschüler zu fördern.