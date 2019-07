„Rutenfest verbindet Generationen“ war das Motto des Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien in diesem Jahr. Beim Großen Trommlerball am Donnerstag in der Oberschwabenhalle wurde dieser Spruch gelebt: Alt und Jung, Mann und Frau, Eingeborene und Zugezogene: Alle feierten gemeinsam das Troko und dessen Bräute, die sich allesamt richtig ins Zeug gelegt hatten. Nicht nur die Trommelvorführungen, auch die Tanzdarbietungen waren sensationell.