Trommler ist man nicht nur am Rutenfest

Am Wochenende wäre es so weit: Dass es aber zum wiederholten Mal wegen der Corona-Pandemie kein Rutenfest gibt, wissen die Trommler von den Ravensburger Schulen. Dennoch sind sie aktiv. Und sie sind überzeugt: Es hat Sinn.

In der Halle des Rutenfesthauses zwischen den wieder nicht genutzten Festwagen: Acht neue Schützentrommler der Ravensburger Realschulen üben einen Marsch, und weil die Proben erst jetzt beginnen durften, haben sie noch keine Trommeln umgeschnallt, sondern üben an Holzbalken.

Eigentlich finden solche Proben im März statt. Doch es ist Anfang Juli. „Unsere Neuen haben lange auf die Erlaubnis warten müssen und üben jetzt umso motivierter“, so Ralf Enderle vom Ausbilderteam.

Warum trommeln, wenn das Rutenfest ausfällt?

Szenenwechsel: Schwarzwäldle. Das Trommlerkorps und die Landsknechte trommeln sich auf dem Fußballplatz gegenseitig an – zum Schluss die gemeinsame „TroLa“. Fast meint man, nun beginnt gleich eines der Feste vor dem Fest.

Doch Gäste und Ehemalige sind nicht da, Feststimmung auch nicht. Sie tragen im Freien FFP2-Masken, seinen lieber einmal zu vorsichtig, sagt Schützenvater Michael Hammer. Betreuer wie er wirken gerade in der Corona-Zeit als Mittler und Vermittler im Hintergrund – noch mehr als sonst.

Aber warum trommeln junge Leute, die wissen, dass das Rutenfest ausfällt, trotzdem? Weil die „Corona-Jahrgänge“ unersetzlich sind – so der Tenor aus Gesprächen mit Betreuern, Aktiven, Ehemaligen und Ausbildern. In der Stadt sehen das natürlich nicht alle so, und gerade die Betreuer werden auch mit Skepsis und prinzipieller Ablehnung konfrontiert.

Fahnenschwingergruppe geht auf den Sportplatz

Nachfolgend weitere Beobachtungen – jeweils aus Sicht einer Trommlergruppe. Erwähnt sei zuerst, dass die fünf Gruppen unterschiedlich verfasst sind: einerseits gibt es eine sehr enge Anbindung an das Schulleben, andererseits eine doch spürbare Eigenständigkeit. So war es für Rutentrommler, Fahnenschwinger Sankt Konrad und Schützentrommler nicht leicht zu akzeptieren, dass Landsknechte und Trommlerkorps auf privatem Grund schon üben durften, als ihnen noch jeder Treff versagt war.

„Der Sportplatz auf dem Burach war die Lösung“, stellt Werner Duttle erleichtert fest, der „Kümmerer“ für die Fahnenschwingergruppe Sankt Konrad. So konnte man sich angesichts der ersten Lockerungen mit der Schulleitung darauf einigen, Proben auf dem Schulsportplatz zu ermöglichen – der Platz ist eingezäunt, damit klar definierbar und das Üben somit „Corona-konform“.

Für Duttle ist es unabdingbar, dass sich auch 2021 eine Fahnenschwingergruppe gebildet hat. Denn nur so gibt es ab 2022 genügend erfahrene Trommler, Pfeifer und Schwinger, die dann in ihrem eigenen zweiten oder dritten Teilnahmejahr ihr Wissen weitergeben können. Folglich sind die Proben auf dem Sportplatz unersetzlich.

Als langjähriger Pädagoge weiß Duttle aber auch, dass es nicht nur technisch um das Einlernen geht, sondern auch um das Wachsen einer Identität aus Aktiven verschiedener Altersstufen. Genau das war allerdings unter Lockdown-Bedingungen ja nicht möglich. Auch daher denkt Duttle darüber nach, ob sich der Jahrgang 2022 nicht schon im Herbst konstituieren soll.

Kontaktpflege war in diesem Jahr noch wichtiger

„Zum Glück konnten wir 2020 noch bis März proben“, stellt Kurt Schlachter fest. „Denn das war die Basis für 2021 – und vielleicht für die Zukunft“. Der Betreuer der Rutentrommler hatte sich 2020 eigentlich auf sein 50-jähriges Jubiläum gefreut.

Doch dann ging es darum, den Zusammenhalt zu garantieren, wenn zwei Rutenfeste ausfallen. Fehlten nämlich zwei Jahrgänge, würde es schwierig für den Bestand der Institution. Also ging Schlachter nach dem Nicht-Rutenfest 2020 daran, die Kontakte mit Blick auf 2021 ganz besonders zu pflegen.

Denn der Aufbau des Zusammenhalts ist bei den Rutentrommlern auch sonst ein Hauptthema: Repräsentieren diese doch alle Schularten – und Mädchen gehören auch dazu. So hat Schlachter viele Gespräche geführt, die jungen Leute bei Sorgen ermutigt und für den Zusammenhalt geworben.

Heute weiß er, dass es gelungen ist: Fast alle von 2020 sind wieder dabei, und es gibt auch neue Mitglieder. Und damit es trotz Corona-Restriktionen Ziele gibt, plant Schlachter einige wenige Antrommel-Termine ein. Und dafür erhalten alle ein „2021“-T-Shirt – da kein Rutenfest ist, kommen die Rutentrommler-Uniformen nicht aus den Schränken.

Digitalisierung hat beim Trommeln ihre Grenzen

Wenn es Schulunterricht im Live-Stream gibt, sollte man so doch auch trommeln lernen können. Jürgen Landgraf – einer der Schützentrommler-Ausbilder – kennt diesen Vorschlag. Und man hat es anfangs versucht. „Aber man stößt bald an Grenzen“, resümiert Landgraf.

„Denn wie man einen Schlegel hält, muss man jedem persönlich zeigen“, sagt Ralf Enderle. Dies gilt auch für das richtige Gehen, damit die Trommel nicht um die Beine „baumelt“. Landsknechte und Troko probten zwar schon früher „live“, aber die Einschränkungen machten zunächst zeitintensive Zweier-Proben unabdingbar – so Adjutant Luis Denker.

Der Grenzen des Möglichen ist sich auch die Rutenfestkommission bewusst, die wie 2020 auch 2021 bei Wünschen nach Trommel-Möglichkeiten restriktiv sein muss. Die Aktiven wissen um diese Zwänge, und die Kommission spürt eine besondere Art der Solidarität. So freut Dieter Graf, dass der Förderverein der Fahnenschwinger Sankt Konrad gesammelt und 4650 Euro gespendet hat, um die laufenden Kosten der Kommission mit zu decken. Inzwischen gibt es etwas Hoffnung. Denn es steht ein Antrommeln im Bärengaren im Raum – alle fünf Gruppen, aber nacheinander.

Motivation: tradierte Identität weiterzutragen

„Gerade weil alles so schwierig ist, aber weil wir es schaffen, sind wir vielleicht die besten Schützentrommler überhaupt.“ Damit spricht Schützenoberst Ben Kempf an, dass es nicht allein ums Trommeln geht. Landsknecht-Schwinger Leon Niederberger erinnert an Gespräche mit Ehemaligen, an all die Superlative von der „tollsten Zeit des Lebens“. Bei den „2021ern“ hingegen geht es um das Ringen, die tradierte Identität weiterzutragen.

Diesen Ansatz vertieft Christoph Brungs, der Betreuer der Landsknechte. Die „Generation Corona“ an den Schulen lebe seit anderthalb Jahren mit Unsicherheit, mit Absagen, mit Verzicht, und das in einer für junge Menschen so wichtigen Lebensphase.

Dabei sei es doch existentiell zu erleben, wie man sich als Team findet, um gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. Vielleicht lernten die jungen Leute ja gerade unter den Restriktionen sogar besser verstehen, dass die Menschen Gemeinschaftswesen sind, findet der Altphilologe Brungs.

Und Trommler – so Kurt Schlachter – ist man ja nicht nur an fünf Tagen, sondern ein Leben lang. Diesen Gedanken greift auch Rutenhauptmann Claudius Kopp auf, der sich vorstellt, wie es beim Altenschießen 2035 sein wird, wenn von den ausgefallenen Rutenfesten die Rede ist. Der Beitrag der „2021er“ in einer Zeit der Sorgen und Ängste wird wesentlich gewesen sein: „Da wir gemeinsam diese Zeit durchstehen mussten, sind wir besonders zusammen gewachsen, und darauf bin ich unglaublich stolz!“