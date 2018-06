Das Trommlerkorps der Gymnasien hat am Freitag bei tropischen Temperaturen in der Tanzschule Moni Geiger für den Ball der Bälle geübt. Steht doch dieses Jahr eine Premiere in der Oberschwabenhalle an, und da gilt es genau zu planen. Das Foto zeigt von links nach rechts Jennifer Müller mit Otto Dämpfle (Rutenhauptmann) und Alina Steidele mit Romano Wagner (TAM). Foto: hei (hei)