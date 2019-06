Troko übt das Tanzen und Trommeln

Einer der Höhepunkte des Trommlerkorps der Gymnasien ist der Trommlerball in der Oberschwabenhalle. Immer am Freitagmittag übt das gesamte Trommlerkorps bei Moni Geiger und Daniel Zimmermann die Tänze, um für diesen Abend fit zu sein und sich vor der besten Seite präsentieren zu können. Für die Oberchargen und die Topten stehen immer noch zusätzliche Proben an. Karten für den Trommlerball können im Vorverkauf erworben werden. Dreimal wöchentlich ist das Trommlerkorps der Gymnasien auf der Molldiete, um sich für das Fest der Feste vorzubereiten. Auf dem Bild zu sehen ist Tambourmajor Luis Waidmann an der Spitze. Fotos: Heiss