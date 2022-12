Triumph in Kairo auf höchster Ebene im Weltcupfinale 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sie schießt praktisch jede Langwaffe, ist immer erfolgreich und für jede Mannschaft eine große Stütze, – sportlich ohnehin –, aber auch menschlich und Kameradin.

Nicht von ungefähr zählen gleich drei Mannschafts-Goldmedaillen zu der Erfolgsvita Lisa Müllers in dieser Saison. Zweimal bei den Weltcups in Rio und Changwon und als größter Triumph bei den Weltmeisterschaften in Kairo im Dreistellungskampf Kleinkaliber. Aber auch ihre besten Einzelplatzierungen findet man auf höchster Ebene – Vierte in Kairo, Sechste in Rio, Neunte mit größtem Pech bei der WM in Kairo und Zehnte dort im Liegendkampf – zeugen von der großen Ausgeglichenheit und Konstanz der Weingartnerin. Beim Weltcupfinale, erneut in Kairo, zeigte sie in der Qualifikation Bestleistung von 593 Ringen, was den zweiten Platz bedeutete und den Finaleinzug. Im Finale wurde sie mit einem Pechschuss knapp Vierte.

Und dann, als fast alle Schützen aus Kairo von den Weltmeisterschaften abgereist waren, setzte die 30-Jährige in ihrer Lieblingsdisziplin 300-Meter-Distanz mit dem Großkaliber noch zwei Medaillen drauf und gewann jeweils Bronze im Dreistellungs- und Liegendkampf – und zwar mit dem Team, doch das verwundert jetzt nicht mehr.

Bei den diesjährigen Europameisterschaften erzielte die Weltklasseschützin in derselben Disziplin den ersten Platz mit erneutem Europarekord und wurde Europameisterin. In der ersten Bundesliga für die SV Freiheit Hannover startend sorgt sie derzeit ebenfalls für Furore mit Bestleistungen im Luftgewehr, das sie ebenfalls par excellence beherrscht.