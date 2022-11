Tritt er wieder an oder nicht? Landrat Sievers will sich heute im Kreistag erklären

Tritt er noch einmal an oder nicht? Mit Spannung wird heute Nachmittag erwartet, ob sich der Ravensburger Landrat Harald Sievers (CDU) im nächsten Jahr zur Wiederwahl stellt. In der Kreistagssitzung in Wilhelmsdorf will sich der 47-Jährige, dessen Amtszeit am 31. Mai kommenden Jahres endet, erklären. Als Wahltermin wird der 7. März vorgeschlagen.

Bislang zwei potenzielle Gegenkandidaten

Anfang der Woche war bekannt geworden, dass es sowohl in der CDU- als auch der Freien-Wähler-Fraktion Überlegungen gibt, einen Gegenkandidaten zu Sievers aufzustellen. Politiker beider Parteien haben auch schon konkret potenzielle Bewerber angesprochen: den Tübinger Regierungsvizepräsidenten Utz Remlinger (54) und den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im Kreistag, Oliver Spieß (50), der Bürgermeister in Fronreute ist. Beide sind nicht abgeneigt und wollen es sich überlegen.

Die Sitzung in der Riedhalle in Wilhelmsdorf beginnt um 14.30 Uhr, zunächst steht jedoch der Haushaltsplan für das kommende Jahr auf der Tagesordnung.