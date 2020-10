„Trio Toccata“ spielt zwei Mal

Unter dem Motto „Europa und Russland“ ist das Trio Toccata am Samstag, 31. Oktober, um 17 und um 19.30 Uhr in der Liebfrauenkirche in Ravensburg zu Gast.

Das Trio Toccata, besetzt mit Daniel Bucher und Florian Keller an den Trompeten und Patrick Brugger an der Orgel, spielt laut Ankündigung Musik aus verschiedenen Epochen in der klanglichen Vielfalt sämtlicher Instrumente der Trompetenfamilie. Die drei Musiker haben an der Musikhochschule in Stuttgart studiert, sind als Orchestermusiker, Solisten und Pädagogen in der Bodenseeregion und im Raum Stuttgart tätig und spielen seit mehreren Jahren zusammen. Aufgrund der beschränkten Zuhörerplätze findet das Konzert zwei Mal statt. Eine Anmeldung unter Telefon 0751 / 361960 oder per E-Mail an liebfrauen.ravensburg@drs.de ist nötig. Weitere Infos unter: www.triotoccata.eu