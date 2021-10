Trio Toccata gibt ein Konzert in der Liebfrauenkirche

Mit einem festlichen Konzert ist das Ensemble „Trio Toccata“ mit den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller (Trompete) sowie Münsterorganist Patrick Brugger am Samstag, 30. Oktober, um 17.00 Uhr in der Liebfrauenkirche in Ravensburg zu Gast. Die drei Musiker haben gemeinsam an der Musikhochschule in Stuttgart studiert und spielen als Solisten seit mehreren Jahren erfolgreich im In- und Ausland.

Mit einem Konzertprogramm von Barock bis ins 20. Jahrhundert erklingen Werke wie etwa das Trompetenkonzert von Albinoni, die Pavane von M. Ravel sowie die berühmte Toccata und Fuge in d-Moll von J.S. Bach. Mit einer Bearbeitung der Wassermusik von G. F. Telemann und dem in expressionistischer Tonsprache gehaltenen Trompetenkonzert von A. Casella stellt das Trio die ganze klangliche Vielfalt verschiedener Instrumente vor.

Für den Konzertbesuch gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist frei, um Spenden nach dem Konzert wird gebeten.Die Musiker freuen sich auf interessierte Zuhörer, weitere Informationen unter der Internetseite: www.triotoccata.eu.