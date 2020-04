Trike-Fahrer verletzt sich

Einen Verletzten und Sachschaden von insgesamt etwa 4500 Euro hat ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 15.45 Uhr in der Markdorfer Straße in Bavendorf gefordert. Ein 59-jähriger Fahrer eines Trikes befuhr laut Polizei die Markdorfer Straße in Richtung Markdorf und wollte nach links in die Oberzeller Straße abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand der Oberzeller Straße stehenden Ampelmast.

Der Mann klemmte sich sein Bein zwischen Trike und Ampelmast ein und verletzte sich zudem an der Hand. Der 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Trike prallte ferner gegen einen neben dem Gehweg zum Verkauf abgestellten Pkw, sodass sowohl an diesem als auch am Verursacherfahrzeug nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Das Trike war nicht mehr fahrbereit. Der Ampelmast blieb augenscheinlich unbeschädigt.