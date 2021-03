Trickbetrüger sind im Landkreis Ravensburg unterwegs

Trickbetrüger sind am Freitag im Landkreis Ravensburg aktiv gewesen. Laut Polizeibericht versuchten sie mit dem sogenannten Enkeltrick an Bargeld zu kommen. Zahlreiche Bürger, die entsprechende betrügerische Telefonanrufe bekamen, erkannten die Betrugsmasche zwar schnell, doch eine 85-Jährige aus Ravensburg brachten die Täter um ihr Erspartes. In dem Glauben, ihre Enkelin bei der Abwicklung eines Verkehrsunfalls zu unterstützen, hob die betagte Frau zweimal eine fünfstellige Geldsumme von ihrem Konto ab und übergab sie den Betrügern.

In einem anderen Fall hat eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert, dass ein 79-Jähriger aus Fronreute einen größeren Geldbetrag an die Trickbetrüger zahlte. Die Täter gaukelten dem Senior vor, dass sich seine Tochter in einer Notlage befinde und dringend Geld benötige. Die Bankangestellte verständigte die Polizei, die bei der ausgemachten Geldübergabe einen dringend tatverdächtigen 19-Jährigen festnahm. Gegen ihn wird nun wegen versuchten bandenmäßigem Betrugs ermittelt. Ob die oben genannten Taten in Verbindung stehen, sei ebenfalls Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen, so die Polizei.