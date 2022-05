Triathleten des DAV Ravensburg gewinnen deutlich

Beim Triathlondebüt in Heidenheim sind drei Athleten des DAV Ravensburg am Start gewesen. Alle drei gewannen den Wettkampf in ihrer Altersklasse.

Seit Januar trainieren Anne Marchand, Silvia Blankenhorn und Gunther Schaufler wöchentlich im Schwimmtraining unter Leitung ihres Trainers Armin Reiner in Ravensburg. Nachdem das Training Fortschritte erkennen ließ, entstand die Idee, gemeinsam bei einem Sprinttriathlon zu starten. In Heidenheim mussten die drei DAV-Sportler 400 Meter Schwimmen, 25 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Anne Marchand und Silvia Blankenhorn gewannen ihre Altersklassen W45 und W50 mit deutlichem Vorsprung. Auch Gunther Schaufler gelang nach einem guten abschließenden Lauf der Sieg in der Altersklasse M60.