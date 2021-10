Treue Gewerkschaftsmitglieder geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Es ist immer wieder schön, treue Gewerkschaftsmitglieder für langjährige Gewerkschaftsmitgliedschaft in unserer heutigen kurzlebigen Zeit ehren zu dürfen“, sagte Jutta Aumüller, stv. Geschäftsführerin des ver.di Bezirks Ulm-Oberschwaben, bei der Begrüßung zur Jubilarfeier der Gewerkschaft. Manfred Heeb, stv. Vorsitzender des ver.di-Seniorenvorstands, erinnerte daran, dass Gewerkschaft auch im Ruhestand wichtig ist und ehrenamtlich mitgearbeitet werden kann. Themen, wie z. B. Rente u. a. sind immer präsent. 85 Gewerkschaftsmitglieder mit 25 bis zu 75 Jahren Mitgliedschaft wurden im Best Western Hotel in Weingarten für ihre Treue, ihren persönlichen Einsatz und ihre langjährige Mitgliedschaft in ver.di geehrt.

Frank Kappenberger, der neue DGB-Regionssekretär für Oberschwaben, erinnerte mit seinen Worten und Plakaten an die Mottos des 1. Mai in den jeweiligen Jahren.

„Herausforderungen wie die sinkende Tarifbindung, prekäre Beschäftigung oder Unsicherheiten durch Digitalisierung und Dekarbonisierung zeigen, dass wir als Gewerkschaften, als ver.di und als DGB mehr denn je gebraucht werden.“, so Kappenberger in seiner Ansprache. Ohne die langjährigen Mitglieder gäbe es heute keine Tarifverträge und auch in Zukunft ist Einmischen von immenser Bedeutung. Denn sonst gibt es nur Arbeitgeberwillkür und individuelle Bettelei.

Und darum dankten Frank Kappenberger und Jutta Aumüller, den Jubilarinnen und Jubilaren für ihre Treue und auch für den persönlichen Einsatz mit einem Geschenk. Beim gemeinsamen Essen im Nachgang der Ehrung tauschten sich die die Jubilare mit früheren Kolleginnen und Kollegen aus. Untermalt wurde die Jubilarehrung mit flotter Musik des Duos Edi und Schorsch.