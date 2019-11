Tresor im Wald und Mehlsack-Brandgefahr

Mit jeder Menge Vorfreude und in völliger Harmonie starten SZ-Redakteur Oli Linsenmaier und Fabian Bingenheimer alias Tormund der Riesentod in die Vorweihnachtszeit. Da fällt das krankheitsbedingte Fehlen von Lukas Bruns gar nicht so ins Gewicht. Die wichtigsten Infos zum Ravensburger Christkindlesmarkt kriegt er ohnehin frei Haus geliefert.

Doch geht es in der neusten Folge von Olis Knallerkiste auch um Gefahren, Straftaten und aggressive Bettler. So weiß Fabian Bingenheimer verdächtig viel über einen Tresor-Fund im Wald. Dafür hat er mit brandgefährdeten Mehlsäcken eher weniger zu tun.

Eine unerwartete Wendung gibt es derweil bei einem siebenwöchigen Segeltrip über den Atlantik. Und wenn dann noch der Moorfrosch ins Spiel kommt...

