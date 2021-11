Trennschleifer fällt auf fahrendes Auto

Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro ist am Mittwoch gegen 10.45 Uhr am VW einer 66-Jährigen entstanden, als ein Werkzeug aus einem entgegenkommenden Lkw auf ihr Auto fiel.

Die Frau befuhr laut Pressemiteilung der Polizei die Kemmerlanger Straße in Richtung Kemmerlang, als ihr ein 56-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann entgegenkam. Als die Fahrzeuge einander passierten, öffnete sich, mutmaßlich aufgrund einer Beschädigung und Deformation, eine Tür am Metallverschlag auf dem Tieflader. Aus dem Behältnis fiel daraufhin ein Akkutrennschleifer heraus, der das Auto der Frau am Kotflügel beschädigte. Verletzt wurde niemand. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der ungenügend gesicherten Ladung eingeleitet.