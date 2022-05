Treffpunkte für junge Menschen in Ravensburg

Ravensburger Jugendliche wünschen sich nach zwei Jahren Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder Orte, an denen sie sich zwanglos treffen können. Diesem Wunsch hat der Gemeinderat entsprochen und die Verwaltung beauftragt, dazu ein Konzept für die Sommersaison 2022 auszuarbeiten. Es ist geplant, von Mai bis Oktober, an jeweils einem Wochenend-Abend im Monat abwechselnd einen möglichst zentrumsnahen Ort der Jugend und jungen Erwachsenen zur Verfügung zu stellen, heißt es in der Medienmitteilung der Stadt.

Das Programm startet am Samstag, 28. Mai, mit einem Treffpunkt ab 17 Uhr im Hirschgraben. Es wird, vergleichbar mit den Schulabschlussfeiern, Musik- und Getränke geben, so die Stadt. Das Angebot richtet sich an junge Menschen, die im Schussental wohnen oder eine Bildungseinrichtung in Ravensburg oder Weingarten besu-chen. Entsprechend müssen Ausweis, Schülerausweis oder Studentenausweis als Nachweis am Einlass vorgezeigt werden.