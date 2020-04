Trauerbegleitung in Zeiten von Corona

In diesen Tagen fällt es besonders schwer, Sterbende, ihre Angehörigen und Trauernde nicht mehr von Angesicht zu Angesicht begleiten zu können.

Daher bietet die Ambulante Hospizgruppe Ravensburg eine hospizlich-palliative Beratung und Begleitung am Telefon an, heißt es in einer Pressemitteilung. Gerade jetzt sei es wichtig, zu erfahren und zu besprechen, was man alles noch tun kann, wenn nichts mehr „zu machen“ ist.

Für Menschen in Trauer sind diese Tage oft einsam und schwer auszuhalten. Daher bieten die Hospizgruppe ein Gesprächs- und Begleitungsangebot. Erreichbar ist die Hospizgruppe über die Anrufbeantworternummer 0751/95129900 über die der Anruf weitergeleitet wird, unter der der Telefonnummer 0170/4933294 oder per E-Mail an hospiz@hospizgrupperavensburg.de

Die Selbsthilfegruppe für Betroffenen nach Suizid darf zurzeit nicht stattfinden, aber auch hier stehen Gesprächspartnerinnen am Telefon unter der 0751/5576837 zur Verfügung.