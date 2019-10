„Transit“ wird im Konzerthaus Ravensburg gespielt

Das Landestheater Tübingen bringt den Roman „Transit“ am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr auf die Theaterbühne des Konzerthauses Ravensburg. Die Autorin Anna Seghers (1900 bis 1983), die selbst 1941 über Marseille nach Mexiko floh, thematisiert darin Fragen, die laut Ankündigung des Kulturamtes heute wieder aktuell sind: Was heißt es, sein Land verlassen zu müssen? Was macht eine menschliche Existenz aus? Und was bedeutet ein Papier wie das Visum? Die Regie führt Akillas Karazissis.

Während des Zweiten Weltkrieges ist Marseille der letzte „freie“ Überseehafen und damit die letzte Chance für wartende Flüchtlinge. Es sind Deutsche, die auf der Flucht vor dem NS-Regime sind: Juden, Kommunisten und Künstler. Aber sie müssen warten – auf Aufenthaltsgenehmigungen, den neuen Pass, das Transit-Visum. Das Ganze wird rückblickend erzählt: von einem, der die Identität eines verstorbenen Schriftstellers annimmt, weil auf ihn ein Visum ausgestellt ist; Verwicklungen inklusive.

Die deutsche Schriftstellerin Anna Seghers setzte sich früh mit dem drohenden Faschismus auseinander und floh als Mitglied der KPD und Regime-Kritikerin bereits 1933 nach Paris. Nach der Besetzung Frankreichs gelang ihr die Flucht über Marseille nach Mexiko, wo sie sich weiter dem Widerstand widmete und die Bewegung „Freies Deutschland“ organisierte. 1947 kehrte sie nach 14 Jahren im Exil zurück nach Deutschland und lebte bis zu ihrem Tod 1983 in der DDR. Ihr Roman „Transit“, der zuerst 1944 in englischer Sprache erschien, ist ein Klassiker der deutschen Exilliteratur.